Freistetters Formelwelt: Warum man rückwärtsgehend keinen Kaffee verschüttet

»Rarely do we manage to carry coffee around without spilling it once.« Wenn ein mathematischer Fachartikel mit so einem Satz anfängt, dann weiß man, dass sich die Lektüre lohnt. Und tatsächlich ist »A Study on the Coffee Spilling Phenomena in the Low Impulse Regime« von Jiwon Han eine Fundgrube faszinierender Informationen.

Das dort untersuchte Phänomen ist bekannt: Wenn man einen Kaffeebecher von A nach B trägt, neigt das Getränk dazu, überzuschwappen. Dieses Problem muss eine Ursache haben – und unter Umständen auch eine Lösung. Der Weg dorthin führt über diese Formel:

Sie ist überraschend komplex, wenn man berücksichtigt, dass es nur um eine Tasse Kaffee geht. Aber wenn man das Lieblingsgetränk der Forschung nicht nur konsumiert, sondern auch wissenschaftlich betrachtet, dann handelt es sich um eine Flüssigkeit, die auf die Bewegung der Tasse auf sehr komplizierte Art und Weise reagieren kann. Genau diese Reaktion lässt sich mit der Formel besser verstehen. Ohne auf die Details einzugehen, beschreibt sie die Eigenfrequenz einer Flüssigkeit in einem zylindrischen Behältnis. Also die periodische Bewegung, die entsteht, wenn man den Kaffee nach einer Anregung von außen sich selbst überlässt. Wenn von außen aber weitere Anregungen dazukommen – und das noch dazu in einer Periode, die der Eigenfrequenz (oder Vielfachen davon) entspricht –, kann sich die Bewegung des Kaffees aufschaukeln, bis das passiert, was wir alle kennen: Er schwappt über den Rand der Tasse.