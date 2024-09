Krebs verstehen: Wie gut schützt die HPV-Impfung vor Krebs?

Vor einiger Zeit habe ich eine junge Patientin mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung behandelt. Der Krebs hatte bereits in ihrem Körper gestreut und war nicht mehr heilbar. Was mich damals besonders traurig machte: Ihre Erkrankung wäre heutzutage höchstwahrscheinlich vermeidbar gewesen.

Bösartige Tumoren entstehen meist durch ein komplexes Zusammenspiel aus angeborenen, nicht veränderbaren Faktoren sowie schädlichen, äußeren Einflüssen. Deswegen kann ich eigentlich nie mit großer Sicherheit sagen, dass eine Krebserkrankung durch irgendwelche Umstände hätte verhindert werden können. Doch bei einigen wenigen Tumorerkrankungen ist dies tatsächlich möglich: und zwar bei jenen, die durch eine Infektion mit dem humanen Papillomvirus (HPV) ausgelöst werden.

Das humane Papillomvirus verursacht Krebs an verschiedenen Stellen im Körper

HPV kann Krebs an Gebärmutterhals, Vagina, Vulva, Penis, Anus und im Rachen hervorrufen und ist an diesen Körperstellen jeweils ursächlich für die meisten Krebsfälle: So wird Gebärmutterhalskrebs und Analkrebs zu mehr als 90 Prozent durch eine HPV-Infektion ausgelöst. Krebs an Vulva und Vagina sind zu etwa 70 Prozent mit HPV assoziiert, am Penis zu rund 60 Prozent sowie im Rachen in etwa 70 Prozent der Fälle. In Deutschland erkranken jährlich rund 6250 Frauen und 1600 Männer an HPV-bedingten Krebserkrankungen. Weltweit sind es rund 620 000 Frauen und 70 000 Männer pro Jahr.