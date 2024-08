Die fabelhafte Welt der Mathematik: Stringtheoretiker finden eine neue Formel für Pi

Viele Menschen denken, Mathematik sei kompliziert und öde. In dieser Serie möchten wir das widerlegen – und stellen unsere liebsten Gegenbeispiele vor: von schlechtem Wetter über magische Verdopplungen hin zu Steuertricks. Die Artikel können Sie hier lesen oder als Buch kaufen

Die Kreiszahl Pi ist bereits an den unmöglichsten Orten aufgetaucht. Man kann sie beim Billardspiel entdecken, in der Mandelbrotmenge oder in Streichholzschachteln. Und tatsächlich sorgt die Zahl Pi auch immer wieder für neue Überraschungen – zuletzt im Januar 2024, als Arnab Priya Saha und Aninda Sinha eine völlig neue Formel zur Berechnung der Kreiszahl vorgestellt haben. Saha und Sinha sind allerdings keine Mathematiker und hatten auch gar nicht nach einer solchen Gleichung gesucht. Eigentlich widmen sich die beiden Forscher einem völlig anderen Thema: Sie arbeiten an einer Weltformel.

Die beiden indischen Physiker Saha und Sinha sind Stringtheoretiker. Diese Theorie versucht, die vier bekannten Grundkräfte unserer Welt – Elektromagnetismus, Gravitation sowie die starke und die schwache Kernkraft – miteinander in Einklang zu bringen. Im Bild der Stringtheorie sind die Grundbausteine des Universums keine Teilchen wie Elektronen oder Photonen, sondern winzige Fäden, die wie die Saiten einer Gitarre schwingen und so alle sichtbaren Phänomene hervorrufen. Saha und Sinha haben in ihrer Arbeit untersucht, wie diese Fäden miteinander wechselwirken – und sind dabei zufällig auf neue Formeln gestoßen, die mit wichtigen mathematischen Größen zusammenhängen.

Schon vor mehreren Jahrtausenden versuchte die Menschheit, den genauen Wert von Pi zu bestimmen. Das ist nicht allzu erstaunlich, denn man braucht die Zahl, um den Umfang oder die Fläche eines Kreises zu berechnen. Deshalb entwickelten bereits antike Gelehrte geometrische Ansätze, um dessen Wert zu berechnen. Ein berühmtes Beispiel ist Archimedes, der π mit Hilfe von Vielecken abschätzte. Indem er ein n-Eck innerhalb und eines außerhalb eines Kreises einzeichnete und jeweils dessen Umfang berechnete, konnte er den Wert von Pi eingrenzen.