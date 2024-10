Die fabelhafte Welt der Mathematik: Tachyonen könnten laut Mathematik nun doch existieren

Eine einfache Verdopplung

Wie Physiker um Jerzy Paczos von der Universität Stockholm im Sommer 2024 festgestellt haben, gibt es eine einfache mathematische Methode, die alle Probleme mit Tachyonen behebt: eine Verdopplung des Zustandsraums.

Will man verstehen, was damit gemeint ist, kann man die verschiedenen Arten von Zuständen betrachten, die Teilchen haben können. In der klassischen Physik wird der Zustand eines Objekts, etwa eines Balls, durch seine Geschwindigkeit und seine Position bestimmt. Der Zustandsraum ist folglich sechsdimensional (drei Raum- und drei Geschwindigkeitskoordinaten). Jeder Punkt des Raums entspricht einem bestimmten Zustand, in dem der Ball sein kann, etwa: Er befindet sich an Ort xy und bewegt sich mit Geschwindigkeit v nach Osten.

In der Quantenmechanik wird das Konzept etwas komplizierter. Teilchen sind nicht mehr rein punktförmige Objekte; vielmehr werden sie durch eine so genannte Wellenfunktion beschrieben, die alle relevanten Informationen über das Teilchen enthält: Ort, Geschwindigkeit und Spin. Der Zustandsraum ist kein sechsdimensionaler Raum mehr, sondern setzt sich aus verschiedenen Wellenfunktionen zusammen. Jeder Punkt in diesem Raum entspricht einer Wellenfunktion, die einen bestimmten Zustand darstellt. In der Quantenmechanik ist der Zustandsraum demnach ein Funktionenraum.

Quantenfeldtheorie © Greg A L / Quantenfeldtheorie CC BY-SA 4.0 (Ausschnitt) Anfang des 20. Jahrhunderts entstand die Quantenmechanik – und revolutionierte die Vorstellung von Materie. Plötzlich war ein Elektron nicht mehr bloß ein punktförmiges Teilchen, sondern besaß in manchen Situationen auch Eigenschaften, die eigentlich lediglich Wellen innehaben. In den folgenden Jahren verallgemeinerten die Fachleute die quantenphysikalischen Konzepte, indem sie den Formalismus nicht nur auf die Mechanik, sondern auch auf den Elektromagnetismus und die Kernkräfte übertrugen. Das führt jedoch schnell zu Problemen: Die Quantenmechanik an sich kann beispielsweise bloß Systeme mit einer festen Teilchenzahl beschreiben, die sich nicht ändert. Möchte man aber etwa ein Elektron und sein Antiteilchen, das Positron, beschreiben, die sich gegenseitig vernichten, braucht man eine allgemeinere Theorie. Und so entwickelte sich die Quantenphysik weiter. In den 1950er und 1960er Jahren setzten sich so genannte Quantenfeldtheorien immer mehr durch. In diesen ist die Raumzeit niemals leer, sondern von verschiedenen Feldern durchzogen. Schwingungen darin entsprechen Teilchen oder Antiteilchen. Doch die Quantenfelder sind niemals ruhig: Sie sind der Theorie zufolge stets von kleinen Kräuselungen durchzogen, die extrem kurzlebigen Teilchen entsprechen. Die »virtuellen« Teilchen lassen sich nicht direkt detektieren – ihre Auswirkungen konnten aber bereits nachgewiesen werden.

Im Lauf der Zeit hat sich die Quantenphysik weiterentwickelt. Die Quantenmechanik ist ein vereinfachtes Modell. Um die mikroskopische Welt akkurat zu beschreiben, muss man einen Schritt weiter gehen und die so genannte Quantenfeldtheorie nutzen. Anstatt ein Augenmerk auf Teilchen zu werfen, rücken in diesem Fall Felder ins Rampenlicht. Demnach ist die Raumzeit von mehreren Feldern durchzogen – eines für jede Art von Elementarteilchen. Zum Beispiel gibt es ein Quantenfeld für Elektronen. Im Grundzustand entspricht das Quantenfeld dem Vakuum, das heißt einem Zustand ohne Elektronen. Man kann es sich wie ein ruhendes Gewässer vorstellen. Ein Elektron entspricht einer Welle; zwei Wellen sind zwei Elektronen und so weiter. Der Zustandsraum der Quantenfeldtheorie besteht daher aus Feldern. Diese werden in der Mathematik ebenfalls durch Funktionen dargestellt, so dass der Zustandsraum auch in diesem Fall ein Funktionenraum ist.