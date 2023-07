Die fabelhafte Welt der Mathematik: Wie man eine Ableitung spaltet

Ganzzahlige Ableitungen eignen sich nicht immer für Polymere

Es gibt aber auch Substanzen wie amorphe Polymere, die viskoelastisch sind: Diese sind besonders schwer durch mathematische Gleichungen zu erfassen, denn sie befinden sich an der Grenze zwischen Festkörper (zweifache Ableitung) und Flüssigkeit (einfache Ableitung). Das macht es schwierig, solche Systeme am Computer zu simulieren und damit ihr Verhalten vorherzusagen. Wie sich herausstellt, sind fraktionale Ableitungen in solchen Fällen hilfreich, denn sie können Grenzfälle besser erfassen. Zum Beispiel könnte man versuchen, die Polymere durch Gleichungen zu beschreiben, in der eine eineinhalbfache Ableitung vorkommt. Einen ähnlichen Ansatz haben die Forscher um Andrea Genovese von der Universität Neapel im Oktober 2022 verwendet, um die Temperaturabhängigkeit von amorphen Polymeren zu untersuchen.

Es gibt sogar Ansätze, die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie abzuändern und fraktionale Ableitungen einzuführen. Ein solches Modell haben die Physiker um Miguel García-Aspeitia von der Universidad Iberoamericana Ciudad de México im Jahr 2022 beschrieben. Demnach befolgten die Materieteilchen im frühen Universum, die sich wie Fluide verhielten, Bewegungsgleichungen mit fraktionalen Ableitungen. Damit hoffen die Physiker, ein kosmologisches Modell zu entwickeln, das ohne Dunkle Energie auskommt.

Neben dieser etwas ausgefallenen Anwendung hat sich die fraktionale Analysis in vielen Bereichen als nützlich erweisen, etwa bei der Beschreibung von Wärmeleitung in Materialien, Diffusion in porösen Medien, Ölströmungen in Pipelines, Ausbreitungsdynamiken von Covid-19 und vielem mehr. Ein Vorteil der Methode besteht darin, dass es durch die kompakte Beschreibung weniger Parameter gibt, die man für all diese komplexen Prozesse simulieren muss. Dadurch nimmt die Rechendauer ab und man erhält genauere Ergebnisse.

Fraktionale Ableitungen haben ein Gedächtnis

Doch der wahrscheinlich bedeutendste Vorteil besteht darin, dass fraktionale Ableitungen eine Art Gedächtnis besitzen: In den abgeleiteten Funktionen sind Details der vergangenen Zustände codiert. Wenn man also eine fraktionale Ableitung in der Zeit bildet, dann berücksichtigt man automatisch, wie sich das System zu vergangenen Zeitpunkten verhalten hat. Das ist unter anderem bei der Untersuchung von Batterien nützlich, deren Kapazität vom bisherigen Ladeverhalten abhängt: Wie oft wurde die Batterie schon aufgeladen? Hat man immer gewartet, bis sie leer ist, oder wurde sie zu einem beliebigen Zeitpunkt an die Steckdose gehängt?