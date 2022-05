Integrale: Revolution in der Analysis

In der Oberstufe lernen Schülerinnen und Schüler die grundlegenden Werkzeuge der Analysis kennen: das Ableiten und das Integrieren. Man braucht sie für eine der Hauptaufgaben der Mathematik: für das Vermessen geometrischer Körper. Möchte man etwa den Flächeninhalt einer komplizierten zweidimensionalen Figur berechnen, braucht man dafür ein Integral.

Während es dank griffiger Regeln kein Problem ist, komplizierte verschachtelte Funktionen abzuleiten, gestaltet sich das bei der Integration wesentlich schwieriger. Denn dabei handelt es sich um eine Art umgekehrte Ableitung: Um die Stammfunktion zu ermitteln, muss man sich überlegen, welche Terme abgeleitet die zu integrierende Funktion ergeben. Solange man es mit einfachen Polynomen wie f(x) = x oder f(x) = 3x2 + 4x5 zu tun hat, ist die Aufgabe schnell bewältigt. Doch sobald man sich anspruchsvolleren Fällen wie f(x) = sin(x)/x · sin(x/3)/x widmet, wird es schwieriger.

Wenn man etwa das Produkt mehrerer Terme integrieren möchte, kann man die partielle Integration anwenden – was allerdings bei mehrmaligen Wiederholen ziemlich aufwändig wird. Darüber hinaus gibt es weitere »Tricks« wie die Anwendung der Substitutionsregel, die manchmal zum Erfolg führt. Wenn all das scheitert, kann man auf praktische Handbücher zurückgreifen, die Integrationstabellen enthalten, oder man nutzt algebraische Computerprogramme wie Maple oder Mathematica. Diese können Integrale nicht nur numerisch berechnen (also einen Zahlenwert durch Näherungsverfahren ausgeben), sondern sogar die exakten Stammfunktionen liefern. Wenn der zu integrierende Ausdruck jedoch zu kompliziert wird, scheitert auch die Software.