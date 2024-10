Freistetters Formelwelt: Warum Pluto kein Planet mehr ist

Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, Die legendärsten mathematischen Kniffe, die übelsten Stolpersteine der Physikgeschichte und allerhand Formeln, denen kaum einer ansieht, welche Bedeutung in ihnen schlummert: Das sind die Bewohner von Freistetters Formelwelt.Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, finden Sie hier

Der Kaktuszaunkönig, die Kantenkopf-Klapperschlange, die Blüte des Saguaro-Kaktus, der Colt Single Action Army Revolver und seit Frühjahr 2024 auch der ferne Himmelskörper Pluto: Im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona hat man der langen Liste an offiziellen Staatssymbolen am 29. März 2024 auch einen »Staatsplaneten« hinzugefügt. Dass die Welt der Astronomie in Pluto seit 2006 keinen Planeten mehr sieht, war den politischen Vertreterinnen und Vertretern offensichtlich egal. Vermutlich auch deswegen, weil Pluto damals im Jahr 1930 von der Lowell-Sternwarte aus in Arizona entdeckt wurde.

Als die Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union vor fast 20 Jahren beschloss, Pluto nicht mehr als Planet zu bezeichnen, war eines der Kriterien das »Freiräumen der Umlaufbahn«. Vereinfacht gesagt: Ein Himmelskörper wie Pluto, der inmitten eines Asteroidengürtels liegt, hat nicht die nötige Dominanz über seine Umgebung erlangt, um ein Planet sein zu können. Motivation dafür diese Voraussetzung liegt in der Entstehungsgeschichte. Nur ein Objekt, das schnell genug eine gewisse Größe erreicht, konnte im frühen Sonnensystem auch genug Gravitationswirkung erreichen, um weiterzuwachsen. Das, was übrig geblieben ist, finden wir heute in den Asteroidengürteln. Pluto mag zwar ein großer Asteroid sein, aber eben nur einer von vielen.

Um die gravitative Dominanz eines Himmelskörpers auch mathematisch zu definieren, haben die Astronomen Alan Stern und Harold Levison im Jahr 2000 diese Formel entwickelt: