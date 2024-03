Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das einfachste Problem der Mathematik sucht eine Lösung

© Keenan Pepper / Collatz-Vermutung / public domain (Ausschnitt) Iterative Funktion | Bisher führten alle getesteten Startwerte irgendwann zur Schleife 4 → 2 → 1.

Es macht richtig Spaß, die iterative Rechenvorschrift für verschiedene Zahlen durchzugehen und die entstehenden Zahlenfolgen zu betrachten. Startet man mit der Fünf, ergibt sich zum Beispiel: 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1. Oder mit der Sechs: 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1. Oder 42: 42 → 21 → 64 → 32 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1. Egal mit welcher Zahl man startet, man landet offenbar immer bei der Eins. Zwar gibt es manche Zahlen, wie die 27, bei denen es recht lange dauert (27 → 82 → 41 → 124 → 62 → 31 → 94 → 47 → 142 → 71 → 214 → 107 → 322 → 161 → 484 → 242 → 121 → 364 → 182 → 91 → 274 → …) – doch bisher haben alle Ergebnisse am Ende zur 1 geführt (bei der Startzahl 27 muss man zugegebenermaßen geduldig sein, dort braucht es 111 Schritte). Ein Beweis, dass die Collatz-Vermutung wahr ist, steht allerdings noch aus.

Der Ursprung der Collatz-Vermutung ist nicht gesichert, weshalb die Hypothese unter vielen verschiedenen Name bekannt ist: Experten sprechen vom Syracuse-Problem, dem Ulam-Problem, der 3n + 1-Vermutung, vom Hasse-Algorithmus oder dem Kakutani-Problem. Der deutsche Mathematiker Lothar Collatz fing während seines Mathematikstudiums an, sich für iterative Funktionen zu interessieren, und untersuchte sie. Er veröffentlichte Anfang der 1930er Jahre auch Fachaufsätze dazu, doch die explizite Rechenvorschrift des nach ihm genannten Problems befand sich nicht darunter. In den 1950er und 60er Jahren gewann die Collatz-Vermutung schließlich an Berühmtheit, als Forscher wie Helmut Hasse und Shizuo Kakutani es sie verschiedenen Universitäten (darunter die Syracuse University in New York) verbreiteten.

Wie ein Sirenengesang zog die so einfach anmutende Vermutung die Fachleute in ihren Bann. Seit Jahrzehnten suchen sie nach einem Beweis dafür, dass man nach endlicher Wiederholung der Collatz-Prozedur bei eins landet. Grund für die Hartnäckigkeit ist nicht bloß die Einfachheit des Problems – tatsächlich hängt die Collatz-Vermutung mit anderen bedeutenden Fragen der Mathematik zusammen. Zum Beispiel tauchen solche iterativen Funktionen insbesondere bei dynamischen Systemen auf, also bei Modellen, die beispielsweise die Umlaufbahnen von Planeten beschreiben. Zudem hängt die Vermutung mit der riemannschen Vermutung zusammen, einem der ältesten zahlentheoretischen Probleme.