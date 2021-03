Umweltschutz im Garten: Weniger Ordnungswut, mehr Wildnis wagen

Hilfreich ist es, das Laub im Herbst unter Bäumen und Büschen liegen zu lassen: Es spart Kunstdünger und hilft Insekten, zu überwintern. Die Bodenfauna zersetzt die Blätter und führt die Nährstoffe wieder in den Kreislauf zurück. Es ist der beste Dünger für den Garten, wie selbst Gartenmagazine schreiben. Und eine hohe Pflanzenvielfalt sowie reduzierte Bearbeitung fördert die Bodenqualität ebenfalls, wie eine Studie in »Nature« zeigte.

Komposterde wiederum bindet Wasser gut, weist einen hohen Nährstoffgehalt auf und trocknet den Untergrund nicht aus. Wer genügend Platz hat, kann seine Gartenabfälle also in einer Ecke verrotten lassen und den entstehenden Humus später in den Beeten wiederverwerten. Den Komposthaufen und seine Zersetzungswärme nutzen zahlreiche Tiere für ihren Nachwuchs: Mit etwas Glück stellen sich Ringelnattern oder Igel ein, Spitzmäuse (Insektenfresser!) ziehen ihre Jungtiere darin auf, und viele Insekten und andere Wirbellose finden Heimat und Nahrung.

Überhaupt Vielfalt: In unserer Natur gibt es zahlreiche Arten, die sich auch im Garten gut machen – sofern sie nicht unter Naturschutz stehen und wir sie nicht sammeln dürfen. Wasserdost lockt Schmetterlinge an, Hummeln fliegen auf Natternköpfe, Wiesensalbei ziert jedes Beet, Wildrosen können es mit ihren gezüchteten Verwandten aufnehmen, Hainbuche, Johannisbeere oder Weißdorn ergeben mindestens eine so schöne Hecke wie Kirschlorbeere, Buchsbaum oder Thuja. Diese heimischen Alternativen werden von vielen Gärtnereien bereits angeboten, von anderen kann man bei Spaziergängen in der nächsten Umgebung Samen oder Stecklinge sammeln. Solche Pflanzen kommen außerdem gut mit dem vorherrschenden Boden zurecht: Sie müssen sich also weniger Gedanken machen, ob die Zierpflanze zu Ihrem Bodentyp passt. Wer dennoch nicht auf Zierpflanzen verzichten mag, sollte zumindest darauf achten, welche Pflanzen im Gartenmarkt von Bienen umschwärmt werden, etwa Lavendel, Rosmarin und Co. Mit der richtigen Mischung blüht es dann vom Frühling bis in den Herbst, und der Garten wird zur Oase für Bestäuberinsekten.

Laden... © Elenathewise / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Komposthaufen | Ein Komposthaufen sorgt nicht nur für fruchtbaren Humus im Garten, sondern bietet vielen Tieren eine Heimstatt.

Schließlich sollte im Garten die eine oder andere Ecke der freien Entwicklung überlassen bleiben: Schmetterlinge benötigen nicht nur Nektarspender als adulte Tiere, sondern vor allem Futterpflanzen für die Raupen, etwa Brennnesseln – wenn es stört, in einem nicht einsehbaren Teil des Gartens. Ein Haufen aus Reisig und Totholz bietet Unterschlupf für Eidechsen und Insekten. Ein Stück Wiese, das nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht wird, dient Spinnen, Käfern und Heuschrecken als Zuflucht, wenn der Rest gestutzt wird. Als Krönung bei ausreichend Platz fördern schließlich ein Gartenteich, eine Lesesteinmauer oder ein schütter bewachsenes Sandbeet die Artenvielfalt weiter. Wer genau hinsieht, kann hunderte Spezies auf seinem überschaubaren Flecken Garten zählen. Und wer Kinder hat, wird noch eine Beobachtung machen: Kinder brauchen keinen aufgeräumten Garten, sondern einen, in dem sie etwas erleben können und dürfen. Natur macht Kinder glücklicher. Warum also nicht auch einfach für sie mehr Wildnis wagen?