Freistetters Formelwelt: Wie wir die Erde in einer Milliarde Jahre retten

Es sollte eigentlich nicht mehr nötig sein, auf die Dringlichkeit der aktuellen Klimakrise hinzuweisen. Das hat die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten deutlich gemacht, ebenso wie sie auf Maßnahmen zur Bewältigung der Krise hingewiesen hat. Dass dennoch kaum etwas passiert, liegt an politischen und gesellschaftlichen Phänomenen und nicht daran, dass man nicht ausreichend über das Problem nachgedacht hat. Wie viele Gedanken sich Forscherinnen und Forscher schon gemacht haben, kann man an dieser Formel sehen …