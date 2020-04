Astrophysik: Zweifel an der Dunklen Energie

Colin, J. et al.: Evidence for anisotropy in cosmic acceleration. Astronomy & Astrophysics 631, 2019

Huterer, D., Shafer, D. L.: Dark energy two decades after: Observables, probes, consistency tests. Reports on Progress in Physics 81, 2017

Kang, Y. et al.: Early-type host galaxies of type Ia supernovae. II. evidence for luminosity evolution in supernova cosmology. The Astrophysical Journal 889, 2020