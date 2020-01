Meditation: Achtsamkeitstraining hilft, Ängste zu vergessen

Achtsam zu sein bedeutet, im Moment zu leben: Die Umwelt und der eigene Körper werden aufmerksam mit allen Sinnen erspürt, Gedanken und Gefühle dabei beobachtet, aber nicht bewertet. Übungen und Trainings, die diese Fähigkeit stärken, kommen inzwischen auch bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen zunehmend zum Einsatz – unter anderem bei Depressionen, aber auch bei Angststörungen konnten Forscher Hinweise auf ihre Wirksamkeit finden.

Doch was ist der Mechanismus dahinter? Dieser Frage ist nun ein Team um Johannes Björkstrand von der University of Southern Denmark in Odense genauer nachgegangen. In einem kleinen Experiment mit knapp 30 gesunden Versuchspersonen entdeckten sie: Offenbar erleichtert es uns Achtsamkeitstraining, Angstreaktionen wieder zu verlernen.

Björkstrand und seine Kollegen teilten ihre Probanden zu Beginn in zwei Gruppen. Die eine absolvierte angeleitet durch eine App ein vierwöchiges Achtsamkeitstraining. Die übrigen Teilnehmer nahmen hingegen an keinerlei Übungen teil. Anschließend baten die Wissenschaftler beide Gruppen ins Labor, wo sie ihnen verschiedene Fotos auf einem Bildschirm zeigten, von denen manche mit einem unangenehmen Elektroschock gepaart waren. Währenddessen überwachten die Forscher die Hautleitfähigkeit der Teilnehmer und konnten bald beobachten, wie die Versuchspersonen schon beim bloßen Anblick der betreffenden Bilder ins Schwitzen gerieten: Sie hatten offenbar gelernt, die Aufnahmen, die von einem Stromstoß begleitet wurden, zu fürchten.

In einem zweiten Versuchsdurchgang versuchte das Team um Björkstrand dann, die Verknüpfung zwischen den Bildern und den Elektroschocks in den Köpfen der Teilnehmer wieder zu löschen. Dazu zeigten sie ihnen erneut die betreffenden Fotos – dieses Mal jedoch ohne Stromstoß, um den Teilnehmern zu signalisieren, dass von den Bildern nun keine Gefahr mehr ausgeht. In der Psychologie wird diese Form des Umlernens auch als Extinktionslernen bezeichnet, bei dem ein erworbenes Verhalten durch ein neues ersetzt werden soll. Auf diesem Prinzip fußen unter anderem zahlreiche Therapieansätze, die auch bei der Behandlung von Angststörungen zum Einsatz kommen. Das Problem daran ist allerdings: In viele Fällen lässt sich Angst besser erlernen als verlernen. Extinktionslernen ist deshalb nicht immer dauerhaft und manchmal genügen schon kleine Auslöser, um die ursprüngliche Angst wieder hervorzuholen.