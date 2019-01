Schlaf: Das Albtraum-Drehbuch umschreiben

Auf einen Blick Gruselkino im Kopf Wiederkehrende Albträume können in Verbindung mit einem traumatischen Erlebnis stehen. Oft treten sie jedoch ohne besonderen Anlass auf. Laut einer neuen Übersichtsarbeit gehört die Imagery-Rehearsal-Therapie zu den effektivsten Behandlungen. Dabei schreibt man den Inhalt eines Traums aktiv um und übt die neue Version in der Vorstellung ein. Wer anderweitig psychisch gesund ist, kann die Methode auch leicht allein zu Hause anwenden. Trotzdem ist sie als Therapie für quälende Albträume erst wenig bekannt.

Obwohl Albträume weit verbreitet sind, wird ihre Wirkung auf die Seele zuweilen unterschätzt. Denn bei manchen Menschen wachsen sich die nächtlichen Gruseltrips zu einer so starken Belastung aus, dass Experten eine eigene Diagnose dafür kennen: die Albtraumstörung. So war es auch bei Studentin Maria, die vor einigen Jahren deswegen bei Annika Gieselmann Hilfe suchte. Die Psychologin gehört zu den wenigen Forschern weltweit, die sich mit dem Thema beschäftigen.

Zu den Dingen, die Wissenschaftler bisher über Albträume wissen, gehört, dass sich ihre Häufigkeit mit dem Lebensalter verändert. Vor dem zehnten Lebensjahr treten sie vermehrt auf; im Alter werden sie meist seltener. Auch das Geschlecht und die Gene spiele eine Rolle. Frauen berichten öfter von Albträumen als Männer. Und als finnische Forscher im Jahr 1999 rund 3700 ein- und zweieiige Zwillingspaare zu ihren Träumen befragten, zeigte sich: Die Häufigkeit von Gruselträumen scheint zu ungefähr einem Drittel bis zur Hälfte genetisch bedingt zu sein.

Zur Veranlagung kommt oft hinzu, dass die Betroffenen viel Stress erleben. Personen mit anderen seelischen Erkrankungen werden häufiger von Albträumen geplagt, genau wie generell eher sensible, kreative und künstlerisch veranlagte Menschen. So ergab im Jahr 2017 eine Studie von Forschern um den Tübinger Biologen Christoph Randler, dass von den fünf großen Persönlichkeitsmerkmalen vor allem zwei mit dem Auftreten von Albträumen zusammenhängen: Neurotizismus, also eine geringe emotionale Belastbarkeit, und Offenheit für neue Erfahrungen.

Stressbelastung begünstigt Albträume

Maria hatte nach eigenen Angaben »schon immer« an Albträumen gelitten. Doch kurz bevor sie bei Annika Gieselmann Rat suchte, hatten sich ihre Lebensumstände geändert: Sie war allein erziehende Mutter geworden, lebte mit ihrem Kind in einer engen Wohnung und wusste nicht, wie sie ihr Studium weiter finanzieren sollte. Gleichzeitig merkte sie, dass sie nach ihrem Bachelorabschluss auch noch einen Master brauchen würde, um sich wie geplant beruflich zu verbessern. Oft ging sie vom Serienschauen oder Lernen am Laptop ­direkt ins Bett, und sie ernährte sich ungesund. Im ­Gedächtnis blieb sie ihrer Therapeutin aber vor allem wegen ihrer ungewöhnlichen Träume, die, so Gieselmann, zu ihrer kreativen Persönlichkeit passten.

Da Albträume so alltäglich sind, kommen nur wenige Menschen auf die Idee, sich deswegen professionelle Hilfe zu suchen. »Von den Personen, die mindestens einmal pro Woche Albträume erleben, hat nur ein Viertel schon einmal mit einem Arzt oder Therapeuten darüber gesprochen«, sagt Michael Schredl vom Zentral­institut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Die Grenze von einem Albtraum in der Woche ziehen Schlaf- und Traumforscher wie Schredl als Näherungswert dafür heran, ob eine Albtraumstörung vorliegt.

Für die klinische Diagnose ist allerdings nicht die Frequenz entscheidend, sondern die Frage, ob die Betroffenen stark unter den Träumen leiden. Das ist etwa der Fall, wenn ihnen die schauderhaften Erlebnisse im Schlaf auch am nächsten Tag noch nachgehen, ihre Stimmung und Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. Die Betroffenen grübeln häufig darüber nach, was die Träume wohl bedeuten mögen, oder sie fürchten sich deswegen sogar vor dem Einschlafen. »Auch wenn jemand nur einmal im Monat einen Albtraum hat, ihn das aber furchtbar quält, kann das die Diagnose rechtfertigen«, erläutert Schredl.

Legt man die Faustformel von einem Albtraum pro Woche an, sind etwa fünf Prozent der Erwachsenen in Deutschland von dieser seelischen Störung betroffen. Doch dass die Albtraumstörung eine eigenständige Erkrankung ist, die zudem gut behandelbar ist, wissen nur wenige – selbst unter Fachleuten ist das so. »In unserer Befragung haben nur 30 Prozent der Betroffenen, die sich um Hilfe bemüht hatten, gute Erfahrungen gemacht«, berichtet Psychologe Schredl. »Auch viele Fachärzte und Psychotherapeuten scheinen noch kein Bewusstsein für die Problematik zu haben.« Dabei tritt die Albtraumstörung als so genannte komorbide Erkrankung sogar bei rund einem Drittel aller Psychiatriepatienten auf. Unter Personen, die an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden, sind es sogar 70 Prozent. Allerdings stellen posttraumatische Albträume einen Sonderfall dar, da sie meist Teil der Störung sind. In beiden Fällen jedoch wissen die meisten Betroffenen gar nicht, dass eine Behandlung der belastenden Träume möglich ist.

Mehrere wirksame Therapien

Welche Art von Therapie am besten hilft, hat in diesem Jahr die US-amerikanische Gesellschaft für Schlafmedizin (American Academy of Sleep Medicine) in einem neuen Positionspapier beleuchtet. Die Experten nennen als meist effektive Methoden unter anderem Entspannungsverfahren wie die Progressive Muskelentspannung und verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Eine Behandlung sticht jedoch heraus: die Imagery Rehearsal Therapy (IRT, zu Deutsch ungefähr: das Einüben von Vorstellungen). Diese Methode wurde durch den Internisten und Schlafmediziner Barry Krakow popularisiert. Laut zahlreichen empirischen Studien stellt sie eine einfach anzuwendende und effektive Abhilfe gegen Albträume dar.