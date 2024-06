Altes Ägypten: Friedhof der Kuscheltiere ausgegraben

Mehr als 200 Gräber von Affen, Hunden und Katzen haben Archäologen in der altägyptischen Hafenstadt Berenike am Roten Meer entdeckt. Schon zuvor hatten sie dort hunderte Tierbestattungen dokumentiert, die ebenfalls aus dem 1. und 2. Jahrhundert stammen. Ein Haustierfriedhof von diesem Ausmaß sei bislang nicht aus Ägypten bekannt, berichten die Archäologen um Marta Osypińska von der Universität Wrocław (Breslau) in einer Pressemitteilung der Universität und einem Bericht von »Science in Poland«.

Die neu entdeckten Gräber liegen dicht an dicht auf einer lediglich 25 Quadratmeter großen Fläche. Auffällig seien die vielen Bestattungen von Affen, die an anderen ägyptischen Fundplätzen eher selten vertreten seien, so Osypińska. Und offenbar waren die antiken Tierbesitzer ihren Lieblingen eng verbunden, wie sich aus der Bestattungsweise schließen lässt: Anders als die Hunde und Katzen lagen die Hausprimaten in einer Art Schlafposition auf der Seite, die Pfoten vor die Schnauze platziert. Zudem waren die Affen teils in Textilien eingeschlagen oder mit Schilfmatten bedeckt.

Den Tieren war auch ihr einstiges Spielzeug beigegeben worden. Als solches deuten jedenfalls die Archäologen Muscheln und einen Kuhschwanz neben den Affenskeletten. Ebenso lagen in den Gräbern Halsbänder und Tragegeschirre. Einige Primaten hatte man offenbar mit ihren Spielgefährten aus Lebzeiten bestattet. Als solche interpretieren die Archäologen einige Grabgenossen der Affen, darunter ein Ferkel, Kätzchen und Meerkatzen.