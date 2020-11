Zwillingsgrab: Archäologen lüften Geheimnis um Steinzeitsäuglinge

Vor rund 31 000 Jahren hatten Wildbeuter zwei tote Säuglinge sorgsam unter einem Mammutschulterblatt beigesetzt. 2005 haben Archäologen die Bestattung auf dem Krems-Wachtberg in Österreich frei gelegt – und nun ergab eine Genanalyse der Überreste, dass es sich um eineiige Zwillinge gehandelt hatte. Es ist damit der älteste bekannte Nachweis für menschliche Zwillinge. Zudem haben Forscher herausgefunden, dass die Neugeborenen nicht zur selben Zeit bestattet wurden.

Wie Maria Teschler-Nicola vom Naturhistorischen Museum in Wien sowie Ron Pinhais von der Universität Wien und ihre Kollegen in den »Communications Biology« berichten, hatten die Ausgräber unweit der Säuglingsskelette die Gebeine eines weiteren Babys entdeckt. Die beiden Gräber liegen auf dem Wachtberg in Krems an der Donau in Österreich. Dort hatten Jäger und Sammler während der spätaltsteinzeitlichen Phase des Gravettien einen Lagerplatz eingerichtet.

Laden... © Institut für Orientalische und Europäische Archäologie (OREA), Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) (Ausschnitt) Doppelgrab | Bedeckt mit rotem Ocker waren die beiden Säuglinge vor 31 000 Jahren hintereinander bestattet worden. Der Junge rechts starb bei der Geburt, sein Zwillingsbruder überlebte ihn um rund sieben Wochen.

Eine Genanalyse ergab nun, dass die Säuglinge aus dem Doppelgrab Jungen und eineiige Zwillinge waren. Im zweiten Grab lag ebenfalls ein männliches Kleinkind, das mit den beiden im dritten Grad verwandt war – vielleicht handelte es sich um einen Cousin. Wie für diese Zeit üblich waren die drei Toten mit rotem Ocker bedeckt worden, ihre Körper lagen auf der Seite in Hockerstellung, ihre Gesichter waren nach Osten gerichtet.

Was die Neonatallinie verrät

Die Forscher haben auch ermittelt, in welchem Alter die drei Jungen gestorben waren. Dazu untersuchten sie die Milchzähne der Kinder, im Speziellen identifizierten sie die so genannte Neonatallinie im Zahnschmelz. Sie »ist Produkt einer geburtsstressbedingten Irritation der schmelzbildenden Zellen in den Milchzähnen«, sagt Maria Teschler-Nicola laut einer Presseaussendung des Kunsthistorischen Museums in Wien. »Sie zeichnet sich als dunkle Linie im Zahnschmelz ab und separiert den vorgeburtlich gebildeten Schmelz vom nachgeburtlich gebildeten Schmelz«. Da der Zahnschmelz kontinuierlich wächst, können die Forscher berechnen, wie alt die Babys zum Zeitpunkt ihres Todes waren. Demnach starb der eine der beiden Zwillinge bei oder kurz nach der Geburt, der andere überlebte seinen Bruder um sechs bis sieben Wochen. Offenbar waren die beiden Jungen also hintereinander bestattet worden. Darauf deute laut den Forschern ebenfalls die Lage der Kinder in der Grube hin: Der Erstverstorbene lag in der Mitte, seinen Bruder hatte man am Rand des Erdlochs neben ihn gebettet.