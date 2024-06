Vereinigte Staaten: Kommt der Jaguar zurück?

Inseln im Wüstenmeer

Die Whetstone- und Huachuca-Berge gehören zu den so genannten Sky Islands, einer Gruppe von 55 Gipfeln im Südwesten der USA und im Norden Mexikos, die wie Inseln aus dem Wüstenmeer der Region herausragen. Ihre Isolation und das mildere Klima im Vergleich zur harschen Umgebung schaffen eine hohe Biodiversität. »Wenn Sie vom Fuß einer solchen Insel zum Gipfel fahren, ist das wie eine Reise von Mexiko nach Kanada. Erst bewundert man die Kakteen der Wüste und eine Dreiviertelstunde später Pinien im Schnee«, schwärmt Burns. Diese Himmelsinseln werden aber auch von einem Bauwerk durchschnitten, das weniger Enthusiasmus bei Artenschützern hervorruft: die besonders von der Trump-Regierung massiv ausgebaute Grenzmauer. »Zwei Drittel der Grenze zwischen Arizona und Mexiko sind bereits durch die Mauer abgeriegelt. Hier kommen die Jaguare schon gar nicht mehr durch«, sagt Burns.

Was verbleibt, ist eine etwa 50 Kilometer breite Lücke zwischen den Patagonia- und den Huachuca-Bergen. Hier gibt es nur Sperren gegen Fahrzeuge, für Tiere sind sie leicht zu überwinden. Diese Lücke hat sich zu einem Brennpunkt des Artenschutzes entwickelt.

Auffällig ist, dass Jaguare ein verstärktes Interesse an einer Rückkehr in die USA zu entwickeln scheinen – allein 2023 kam es zu fünf Sichtungen, wobei sich nicht klären ließ, ob es sich dabei mehrfach um denselben Grenzgänger handelte oder unterschiedliche Individuen abgebildet wurden. Dass es einen Trend gibt, hält Emily Burns jedenfalls für möglich: »Es stimmt uns optimistisch, dass wir im vergangenen Jahr mehr Sichtungen hatten als in den Vorjahren. Das deutet darauf hin, dass die Tiere in der Region nun bessere Lebensräume vorfinden.«

Jaguare wurden in den USA stark bejagt, besonders in den 1960er Jahren, häufig durch die Regierungsbehörden selbst. Das letzte Weibchen wurde 1963 erschossen, zwei Jahre später das letzte Männchen. Dass die Jagd im Jahr 1969 für illegal erklärt wurde, kam zu spät. Anschließend gab es immer wieder einmal vereinzelte Sichtungen oder zumindest Gerüchte, dass sich in den Bergen ein Jaguar herumtrieb. Eine eigenständige Population bildete sich aber nie wieder heraus.

Besucher aus dem Süden

Seit 1996 beobachten Fachleute jedoch, dass die Grenzübertritte aus Mexiko an Beständigkeit zunehmen. Als Megan Southern in jenem Jahr ihre Tätigkeit beim Center for Biological Diversity in Arizona begann, wurden gleich zwei Jaguare nördlich der Grenze fotografiert. Die Forscherin, die seitdem auch Koordinatorin des Northern Jaguar Projects war, zählt für den Zeitraum zwischen 1996 und der Sichtung im November 2023 mindestens acht eindeutig verschiedene und verbindlich dokumentierte Jaguare, die sich in den USA aufgehalten haben, alle davon Männchen. »Vier davon wurden zuerst von Pumajägern gesichtet, die tatsächlich lieber zur Kamera als zum Gewehr griffen«, sagt Southern.

Die erste Sichtung von 1996 blieb nicht ohne Folgen. Der Endangered Species Act, das US-Bundesgesetz zum Schutz bedrohter Arten, verlangt von den Behörden, für alle bedrohten und gefährdeten Arten zu prüfen, ob es ein eigenes Schutz- oder Rückkehrprogramm braucht. Mit den Sichtungen der Jaguare befand sich nun eindeutig eine weitere, ganz offensichtlich bedrohte Art auf dem Territorium der Vereinigten Staaten. Deshalb habe sich die Wildtierbehörde schon von Gesetzes wegen mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob Schutzgebiete für die Jaguare geschaffen werden müssten. Das erzählt Eric Sanderson, der seinerzeit als Mitarbeiter der Naturschutzstiftung Wildlife Conservation Society (WCS) dem eigens einberufenen Expertenteam angehörte: Wo könnte der Jaguar in den Vereinigten Staaten wieder heimisch werden? Das war die Frage, die es zu klären galt.

Die Antwort erschien 2018. In einem offiziellen Plan zum Arterhalt kam der US Fish & Wildlife Service zu dem Schluss, dass alle Bemühungen zum Schutz der Art lieber auf Mexiko konzentriert werden sollten. Die von der Behörde vorgeschlagene Schutzzone, die Northwestern Jaguar Recovery Unit, reicht 1500 Kilometer weit in den Süden Mexikos, aber nur knapp 100 Kilometer weit in die USA. In den Vereinigten Staaten, so befand der Abschlussbericht, gebe es gerade einmal genügend Lebensraum für sechs Jaguare. Ein krasses Fehlurteil, findet der Biologe: »Unsere Modelle belegten, dass es nördlich der Grenze sehr viel mehr geeigneten Lebensraum gibt, als in Betracht gezogen wurde.«

In Mexiko wächst die Population

Zugleich leuchtet die Idee, den Schutz zunächst auf Mexiko zu konzentrieren, vielen Artenschützerinnen und -schützern in den USA ein. Dort hat ein 2005 gegründetes staatliches Schutzprogramm erhebliche Erfolge gezeigt. Eine Zählung aus dem Jahre 2018 belegt einen 20-prozentigen Anstieg des Jaguarbestands über acht Jahre, auf geschätzte 4800 Tiere.

Eine wichtige Rolle in dieser Erfolgsgeschichte spielt die Northern Jaguar Reserve im mexikanischen Staat Sonora, nur knapp 200 Kilometer südlich der Grenze zu Arizona. Dort leben mittlerweile zwischen 80 und 120 Tiere, darunter ein wachsender Anteil von Muttertieren mit Jungen. »Mehr Nachwuchs in diesem Schutzgebiet wird dazu führen, dass sich immer mehr junge Männchen in Richtung Norden bewegen, um dort ihre eigenen Territorien zu behaupten«, sagt Emily Burns. Auch der Jaguar in den Whetstone-Bergen könnte in der Northern Jaguar Reserve geboren worden sein.

Das gut 200 Quadratkilometer große Areal sei »das Beste, was den Jaguaren in der Grenzregion passieren konnte«, findet gar Burns.