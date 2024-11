Artenschutz: Winzige Wespe rettet seltenen Vogel

Die winzige, abgelegene Insel Nightingale im Südlichen Atlantik ist die einzige Heimat der Dickschnabel-Ammertangare (Nesospiza wilkinsi), einer der seltensten Vogelarten der Erde. Jahrtausendelang lebte und gedieh sie dort, trotz ihrer speziellen Nahrung und des eng begrenzten Lebensraums – bis wahrscheinlich Menschen dort Schildläuse einschleppten und die Futterpflanzen der Vögel vernichteten. Mit Hilfe von extrem kleinen Wespen wollen Ökologen die Plage in den Griff bekommen und erzielten bereits erste Erfolge, wie die am Rettungsprogramm beteiligte britische Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) meldete.

Mit ihren kräftigen Schnäbeln haben sich die Ammertangaren daran angepasst die harten Früchte der einzigen vorhandenen Baumart Phylica arborea zu knacken, um an die darin befindlichen Samen zu gelangen. Die invasiven Schildläuse haben allerdings nach ihrer Ankunft zahlreiche Bäume befallen und dadurch geschädigt. Mehr noch: Die Insekten scheiden überschüssige Zucker als Honigtau aus, der die Pflanzen überzieht und einen schwarzen Schimmelpilz begünstigt. Dieser schwächt die Gewächse so stark, dass sie direkt absterben oder Stürmen keinen Widerstand mehr leisten können.

Im Jahr 2019 vernichteten zwei starke Stürme 80 Prozent des Baumbestandes von Nightingale und damit auch die Nahrungsgrundlage des ohnehin bedrohten Singvogels. Verschiedene Behörden und Organisationen entwickelten daher ein Programm, um das Aussterben der Ammertangaren zu verhindern. Neben einer Wiederaufforstung zielt der Plan auch darauf ab, die Schildläuse zu bekämpfen. An Stelle von Gift geschah dies mit einer parasitären Wespenart namens Microterys nietneri, die die Schildläuse nutzt, um ihre eigenen Larven aufzuziehen. Anderen Insekten schadet sie hingegen nicht, wie die beteiligten Wissenschaftler herausfanden.