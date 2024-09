Asteroideneinschläge: Atombomben können doch Asteroiden abwehren

Um das zu zeigen, schoss die Arbeitsgruppe extrem intensive Röntgenstrahlung auf zwei 12 Millimeter messende künstliche Mini-Asteroiden. Um die entstehende Kraft messen zu können, wählten die Fachleute eine raffinierte Konstruktion. Sie hängten die beiden Steine in einer Vakuumkammer an einem dünnen Folienstreifen auf. Mit einem Magnetfeld erzeugten sie dann ein eine Million Grad heißes Argonplasma, das die intensive Röntgenstrahlung aussendet. Diese verdampft die Folie genau in dem Moment, in dem die Strahlung den Mini-Asteroiden trifft – so dass die Steinchen sich im freien Fall befanden, während sie im Röntgenblitz verdampften. Aus der Bahn, die sie beim Fallen zurücklegten, berechnete die Arbeitsgruppe um Moore, wie groß der Rückstoß durch das verdampfende Gesteinsmaterial war.

Die gemessenen Werte sind erstaunlich groß – der Röntgenpuls beschleunigte den Brocken aus Silikatgestein auf etwa 70 Meter pro Sekunde. Vor allem aber entspreche das den Vorhersagen aus Computermodellen, berichtet das Team in seiner Veröffentlichung. Deswegen sind die Fachleute in der Lage, die Resultate des Laborexperiments auf die bei einer Atomexplosion entstehende Röntgenstrahlung hochzurechnen und deren Wirkung auf einen kilometergroßen Brocken zu kalkulieren. Sie prognostizieren, dass der Effekt groß genug ist, um mit einer handelsüblichen Atombombe einen bis zu vier Kilometer großen Brocken abzulenken, wenn man den Sprengkopf mit einer Raumsonde in die richtige Position bringt. Es ist also doch möglich, dass Atombomben irgendwann die Menschheit retten. Vorausgesetzt natürlich, dass nach dem nächsten Atomkrieg noch genug Menschheit zum Retten übrig ist.