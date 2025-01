Kometen im Januar 2025: Wird Komet ATLAS der hellste Schweifstern des Jahres?

Der Komet C/2024 G3 (ATLAS) wurde Anfang April 2024 mit Hilfe eines automatischen Suchprogramms entdeckt. Der sonnennächste Punkt seiner Bahn (Perihel) liegt sehr nahe an unserem Tagesgestirn, weniger als 0,1 Astronomische Einheiten entfernt, was etwa 15 Millionen Kilometern entspricht. Diesen Punkt und damit die größte Helligkeit erreicht er am 13. Januar. Er könnte die Venus an Helligkeit übertreffen.

Kurzperiodische Kometen

Der Komet 333P/LINEAR zieht vom Sternbild Schwan in den Pegasus. Diese Region steht hoch am Abendhimmel. Die Helligkeit des Kometen beträgt zunächst noch 12 mag, sinkt aber im Laufe des Monats auf 14 mag. Damit endet die Beobachtungssaison für die meisten Beobachter. Ein Ausgleich für die geringe Magnitude ist die exzellente Beobachtungsposition.

Nicht- und langperiodische Kometen

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) bewegt sich östlich von Atair nach Norden. Er muss gleich nach Einbruch der Nacht aufgesucht werden, weil er sich dann ausreichend hoch über dem Horizont befindet. Die Helligkeit sinkt weiter von 11,5 auf 12,5 mag. Zwischen dem 12. und 16. Januar steht er zwischen den Sternen Atair und Beta Aquilae.