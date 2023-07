Beobachtungstipps: Zwei ungleiche Sternhaufen auf einen Blick

© DSS / WikiSky.org; Bearbeitung: SuW-Grafik (Ausschnitt) Ungleiches Paar | Zwischen den Sternen Delta Aquilae (δ Aql) im Sternbild Adler (lateinisch: Aquila) und 72 Ophiuchi (72 Oph) im Sternbild Schlangenträger (lateinisch: Ophiuchus) befinden sich die benachbarten offenen Sternhaufen IC 4756 und NGC 6633, die sich deutlich voneinander unterscheiden.

Und wo ist nun IC 4756? Rund drei Grad ostsüdöstlich von NGC 6633 bilden mehrere helle Sterne eine 2 × 1 Grad große Figur, die dem griechischen Buchstaben Delta (δ) ähnelt. Unweit ihrer Mitte zeigt sich ein diffuser Schimmer vieler schwacher Haufenmitglieder, in Ost-West-Richtung ungewöhnlich lang ausgestreckt, etwa über 25 × 10 Bogenminuten – jedoch nur in einer relativ dunklen Nacht. Der englische Amateurastronom Thomas William Webb (1807–1885) entdeckte diesen Stern­haufen im Jahr 1859 mit einem kleinen Refraktor und beschrieb ihn in seinem Buch »Celestial objects for common telescopes«. Das Werk erschien in mehreren Auflagen und ist für historisch Interessierte noch heute lesenswert.

Da im Fall von IC 4756 auch fünf hellere Sterne ringsum zum Haufen zählen, erreicht er die gleiche Gesamthelligkeit wie sein Nachbar NGC 6633. Und auch hinsichtlich ihrer Entfernungen ähneln sich die beiden Objekte: Die Distanz zu NGC 6633 beträgt rund 1000 Lichtjahre; IC 4756 ist mit 1300 Lichtjahren nicht viel weiter entfernt. Der Anblick der beiden Sternennester ist jedoch völlig verschieden – sehen Sie selbst!