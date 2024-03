Bewegungsmangel: Ab wann wird Sitzen zum Gesundheitsrisiko?

»Sitzen ist das neue Rauchen.« Diesen Spruch hört man seit einigen Jahren immer wieder. Geprägt hat ihn James Levine von der Mayo Clinic in Scottsdale, Arizona. Der US-Mediziner geht sogar so weit zu sagen, dass jede Stunde, die wir sitzen, zwei Stunden unserer Lebenszeit kostet. So plakativ wie Levine sehen es andere Experten nicht. Denn natürlich gibt es große Unterschiede zwischen dem Lümmeln auf dem Sofa und dem Inhalieren eines Cocktails giftiger Substanzen: »Ein Lebensstil mit viel Sitzen ist einerseits wie Rauchen ein vermeidbarer Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen«, sagt Carmen Jochem, Wissenschaftlerin am Institut für Epidemiologie der Universität Regensburg. »Andererseits ist Rauchen viel schädlicher für die Gesundheit. Während es keine Dosis Zigaretten gibt, die vollkommen unschädlich ist, ist es natürlich kein Risikofaktor für Krankheiten, wenn man sich einmal kurz hinsetzt«, so Jochem, die ein Buch mit dem Titel »Sitzstreik – Tipps und Tricks gegen die Risiken und Nebenwirkungen des Sitzens« geschrieben hat.

Auch längeres Sitzen über mehrere Wochen sei noch kein größeres Risiko, so Cristina Polidori, die Professorin am Exzellenzcluster für Alternsforschung der Universität zu Köln (CECAD) ist: »Man trägt keine dauerhaften Gesundheitsschäden davon, wenn man ein paar Wochen viel sitzt, weil man etwa eine Abschlussarbeit schreiben muss. Solange man danach ein bewegteres Leben führt, ist das kein Problem«, sagt die Kölner Expertin, die auch Leiterin der Abteilung Klinische Altersforschung der dortigen Uniklinik ist. Doch was, wenn Sitzen – wie bei so vielen Menschen – mittlerweile quasi ein Dauerzustand ist? Im Schnitt sitzen Menschen in Deutschland an jedem Werktag 9,2 Stunden – im Auto, in der Bahn, auf dem Bürostuhl, beim Essen, beim Fernsehen. Männer (9,9 Stunden) sogar deutlich länger als Frauen (8,6 Stunden). Wie gesundheitsschädlich ist das für uns und unseren Körper?

Wie viel Bewegung wir brauchen

Entscheidend für die gesamte Diskussion um die Gesundheitsrisiken des Sitzens sind zunächst die wissenschaftlichen Definitionen. Je nachdem wie intensiv wir uns körperlich betätigen, erhöht sich der Sauerstoff- beziehungsweise Energieverbrauch. Dieser Wert wird in so genannten metabolischen Äquivalenten (MET) angegeben. Bei mittlerer körperlicher Aktivität kommt man auf drei bis unter sechs MET, intensive körperliche Bewegung fordert mindestens sechs MET. Von sitzendem Verhalten oder »sedentary behavior« spricht man erst, wenn der Energieverbrauch eines Menschen im Wachzustand weniger als 1,5 MET beträgt – also wenn Menschen sitzen oder bei anderer Körperhaltung sehr wenig Energie verbrauchen.