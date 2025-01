Bindungsstil: Emojis sind ein gutes Zeichen

Herzchen, Smiley, noch ein Herzchen: Die bunten Symbole in Textnachrichten sind mehr als nur nette Beigaben. In den Emoji-Paraden spiegeln sich bestimmte Eigenschaften ihrer Absender, so das Ergebnis einer Online-Studie vom Kinsey Institute an der Indiana University (USA), das eigentlich für seine Sexualforschung bekannt ist. Wie das Team um Simon Dubé in der Fachzeitschrift »Plos ONE« berichtet, hängt der Gebrauch von Emojis unter anderem mit dem Bindungsstil zusammen.

An der Online-Umfrage nahmen 320 Erwachsene teil, im Mittel etwa 35 Jahre alt und überwiegend in festen Händen. Knapp 90 Prozent beschrieben sich als weitgehend oder durchweg heterosexuell, je rund 5 Prozent als bi- oder homosexuell. Die Befragten gaben an, wie oft sie Emojis verschickten oder erhielten, von 1 (nie) bis 4 (sehr oft) und jeweils getrennt für Freunde, Familie, Partner und berufliche Kontakte. Außerdem beantworteten sie Fragen zu ihrer emotionalen Intelligenz und ihrem Bindungsstil, darunter etwaige Angst vor Ablehnung und Verlassenwerden (Bindungsangst) sowie Vermeidung von Nähe und Abhängigkeit (Bindungsvermeidung).

Nach eigenen Angaben verschickten die Befragten Emojis am häufigsten im Freundeskreis. Frauen versandten im Schnitt mehr Emojis an Freunde und Familie als Männer, doch in der Partnerschaft und im Beruf lagen die Geschlechter etwa gleichauf. Die Häufigkeit hing aber nicht nur von der Beziehung zum Empfänger ab, sondern auch vom Absender selbst: Je mehr Emojis Frauen an Freunde schickten und von Freunden bekamen, desto höher ihre emotionale Intelligenz und desto weniger vermieden sie Bindungen. Diese Zusammenhänge waren allerdings schwach, und für Männer galt das nicht.