Bjerringhøj: Der Wikinger in der falschen Kiste

Im Jahr 1868 wollte ein Bauer auf Jütland in Dänemark eine Senke auf seinem Land auffüllen. Das Füllmaterial dazu sollte ein rund vier Meter hoher, auffälliger Hügel in der Gegend liefern: der Bjerringhøj. Nachbarn kamen, um zu helfen. Doch schon bald merkten die Männer, dass mit dem Hügel etwas nicht stimmen konnte: Im Erdreich lagen Holzbohlen. Der Bjerringhøj, so dämmerte den Bauern, war in Wirklichkeit der künstlich aufgeschüttete Grabhügel eines Wikingers. Statt die Behörden zu informieren, gruben sie weiter und teilten, was sie an Funden aus dem Boden schaufelten, untereinander auf.

So wären die sterblichen Überreste jenes Wikingers beinahe zum ersten Mal verloren gegangen. Zum Glück erfuhr Arthur Feddersen davon, ein Dozent der katholischen Schule im nahen Viborg und zudem ein Archäologiefan. Er suchte den Bjerringhøj auf, fand noch vereinzelte Reste von Textilien, Knochen und verklumpte Daunen. Feddersen informierte das Nationalmuseum in Kopenhagen. Das schickte einen Fachmann ins Dörfchen Mammen, und gemeinsam überzeugten sie die Raubgräber, nicht nur ihre Beute dem Museum zu überlassen, sondern auch die jeweiligen Fundumstände genau zu schildern. Die Angaben nährten beispielsweise die Annahme, dass diese Grabkammer ein Giebeldach besaß, also aufwändiger als manch anderes Hügelgrab gebaut war.

Das Museum veranlasste eine Notgrabung, die aber nur wenig mehr Informationen erbrachte. Gleiches galt für eine Nachgrabung 1986. Die lieferte immerhin eine dendrochronologische Datierung mit Hilfe der Jahresringe des Holzes: Das Baumaterial der Grabkammer war in den Jahren 970 und 971 geschlagen worden. In jener Zeit war Dänemark ein junges, gerade christianisiertes Königreich mit enormem Expansionswillen, beherrscht von einer kriegerischen, statusbewussten Elite.

Laden... © R. Fortuna, Dänisches Nationalmuseum; Rimstad, C. et al.: Lost and found: Viking Age human bones and textiles from Bjerringhøj, Denmark . Antiquity 04 May 2021, fig. 7 (Ausschnitt) Mit Stickereien verzierter Stoff | Machart und Materialauswahl sprechen dafür, dass im Grab ein hochrangiges Mitglied der damaligen Gesellschaft lag. In keinem Grab der Zeit wurde mehr Seide gefunden.

Der Bjerringhøj-Grabhügel – im Nachhinein als einer der bedeutendsten Bestattungsfunde aus dem Dänemark der Wikingerzeit eingeordnet – ist ein Beispiel dafür, wie sich die Elite über den Tod hinaus präsentierte: Die zentrale Kammer des Grabhügels barg einen Holzsarg, der vornehm gekleidete Leichnam war darin auf Daunenfedern oder eine damit gefüllte Matratze aus blauem Stoff gebettet worden. Zu seinen Füßen lagen zwei kostbare, mit Silber verzierte Eisenäxte, was die Vermutung nährte: Dort wurde ein Mann beigesetzt. Auf dem Sarg lag eine Bienenwachskerze, ein Hinweis auf einen Glauben, der bereits christliche Elemente aufwies. Zwei Holzeimer und ein Bronzekessel an einem Ende der Kammer vervollständigten die Beigaben.

Ein Wikingerfürst mit femininer Ferse?

Vom Skelett war nur wenig erhalten. Vielleicht hätte eine nach allen Regeln der damaligen Archäologie durchgeführte Grabung mehr Knochen, und diese zudem intakt, bergen können. So aber konnten die Experten, die 1872 die Knochen begutachteten, nur vermuten, dass es sich bei dem Bestatteten um einen Mann handelte. Elle und Speiche eines Unterarms sowie ein Fersenknochen muteten ihnen allerdings ungewöhnlich grazil an. Handelte es sich also womöglich doch um das Grab einer Kriegerin?

Dieser Frage mit den naturwissenschaftlichen Methoden der modernen Archäologie nachzugehen, war jedoch ausgeschlossen: Spätestens bei der Nachuntersuchung im Jahr 1986 stellte sich heraus, dass die Skelettreste unauffindbar waren. Was Feddersen einst für die Forschung gerettet hatte, schien nun endgültig verloren. Purem Zufall ist es zu verdanken, dass die Knochen nun wieder entdeckt wurden: in einer falsch etikettierten Kiste. Dass es sich tatsächlich um den Toten vom Bjerringhøj handelt, legten Charlotte Rimstadt, Expertin für archäologische Textilien am dänischen Nationalmuseum, und ihre Koautorinnen kürzlich im Fachblatt »Antiquity« detailliert dar.