Boomendes Mammutelfenbein: Weißes Gold aus braunem Schlamm

Im kurzen arktischen Sommer, wenn in Jakutien die Sonne fast gar nicht mehr untergeht, röhren wieder die Pumpen durch die Wildnis. Ihre Motoren steckten einst in Schneemobilen oder einem Auto. Jetzt saugen sie Wasser in Feuerwehrschläuche und lassen es mit Hochdruck gegen die Uferhänge klatschen. Stück für Stück fräsen sie sich in den braungrauen Schlamm, einige an den Ufern der Ostsibirischen See, andere an den zahllosen Flüssen, die das Land durchschlängeln. Die Männer, die im schwarzen Abgas ihrer Bestien stehen, wissen, dass tief im angetauten Untergrund jahrtausendealte Schätze stecken: die Überreste mumifizierter Wollhaarmammuts. Und am wichtigsten: deren Elfenbein.

Denn im sibirischen Permafrost, dem dauerhaft gefrorenen Untergrund, verschwindet nichts einfach so ganz. Zwischen 10 und 20 Millionen Mammutkadaver vermuten Fachleute im Boden. Gerade hier in Jakutien, das in der Russischen Föderation offiziell den Namen Republik Sacha trägt und wo sich knapp eine Million Einwohner auf einem Gebiet verteilen, das achtmal so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland, gibt es sehr gut erhaltene Mammuts. Genau wie auf den Neusibirischen Inseln, fast 1000 Kilometer nördlich des Polarkreises.

Die eisigen Temperaturen haben sie und ihre bis über vier Meter langen Stoßzähne vor dem Verfall bewahrt. »Wenn ein solcher Zahn direkt aus dem Permafrost geborgen wird, dann ist seine Qualität oft hervorragend. Wir nennen es Eis-Elfenbein«, sagt Valery Plotnikov. Als leitender Forscher an der Wissenschaftsakademie der Republik Sacha in der Republikhauptstadt Jakutsk berät er das russische Kultusministerium im fernen Moskau. Seine Gutachten über den kulturellen Wert eines Mammutkadavers sind ausschlaggebend dafür, ob die Entdecker eine Ausfuhrgenehmigung bekommen. Denn darum geht den Männern an ihren Pumpen: Das Elfenbein der ausgestorbenen Tiere lässt sich auf einem Markt, der zum Schutz der letzten noch lebenden Elefanten stark reguliert ist, für sehr viel Geld verkaufen. Ein vermeintlich gutes Gewissen für den Käufer inklusive.