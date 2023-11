Chronobiologie: Verschlafene Jugendliche

Frühe Schulanfangszeiten in der Schweiz, Deutschland und weiteren Ländern in ähnlichen Breitengraden verschlimmern die Folgen der DSPS bei Jugendlichen zusätzlich, darin ist man sich in Forschungskreisen einig. Die Betroffenen können sich an den frühmorgendlichen Unterrichtsbeginn nur sehr schwer gewöhnen, und viele leiden unter einem so genannten sozialen Jetlag. Er tritt dann auf, wenn die biologische Uhr eines Menschen nicht mehr mit den gesellschaftlich üblichen Zeiten für Arbeit, Schule und gemeinsame Freizeitaktivitäten in Einklang zu bringen ist.

Zugleich kommt es meist wie bei Luis zu einer großen Abweichung zwischen den Schlaf- und Wachzeiten an Wochentagen und denen am Samstag, Sonntag und in den Ferien. Seine Eltern sind frustriert, am Wochenende nie Tagesausflüge mit ihrem Sohn planen zu können, weil er vormittags quasi nicht einsatzfähig ist. Dass sich der Schlafdruck bei Jugendlichen langsamer aufbaut und sie die Fähigkeit besitzen, bis zum Nachmittag auszuschlafen, befördert die Drift der Schlaf-wach-Zyklen noch. Zu den chronobiologischen Faktoren kommen in der Pubertät soziale Veränderungen hinzu, wie gesteigerte sexuelle Aktivität und Kontakt mit Genussmitteln wie Koffein, Alkohol und Nikotin.

Alles zusammen kann befördern, dass Jugendliche in ein Fahrwasser geraten, das in einem gestörten Schlaf-wach-Verhalten mündet. Die Folgen von DSPS und sozialem Jetlag können erheblich sein. In den vergangenen Jahren zeigten mehrere Studien, dass betroffene Jugendliche eher schulische Schwierigkeiten, Stimmungsschwankungen und Verhaltensprobleme entwickeln. Darüber hinaus wird DSPS mit verschiedenen negativen körperlichen Auswirkungen in Verbindung gebracht, darunter Fettleibigkeit oder das so genannte metabolische Syndrom, das sich in Bluthochdruck und Stoffwechselstörungen äußert. Das Risiko für psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände steigt ebenfalls.

Chronotherapie mit Licht und Melatonin

Luis' Mutter hat mit ihren Befürchtungen, was die Gesundheit ihres Sohns betrifft, also nicht Unrecht. Schon eine mäßige Anpassung der Schulanfangszeiten an den natürlichen Schlaf-wach-Rhythmus von Teenagern würde etliche Probleme lindern (siehe »Hilfe für junge Spättypen«). So geht laut einer 2013 publizierten Studie einer Gruppe um Nadine Perkinson-Gloor von der Universität Basel bereits ein 20 Minuten späterer Unterrichtsbeginn mit einer höheren Schlafqualität und Tagesaufmerksamkeit sowie besseren schulischen Leistungen einher. In Ländern wie Frankreich, Spanien oder England fängt die Schule vielerorts erst um neun Uhr an, wovon die dortigen Schülerinnen und Schüler zweifellos profitieren.

Zu den medizinischen Behandlungsmöglichkeiten einer DSPS gehören die Lichttherapie und eine abendliche Melatoningabe. Bei der Lichttherapie schauen die Teenager bei uns morgens regelmäßig 20 Minuten lang in helles Tageslicht, was den zirkadianen Schlafwach Rhythmus nach vorn verschiebt. Meist kommen spezielle Lampen zum Einsatz, im Sommer reicht auch die Morgensonne. Die Einnahme von Melatonin am Abend kann in Kombination mit hellem Morgenlicht ebenfalls dazu beitragen, die innere Uhr vorzustellen. Dieses rezeptpflichtige Arzneimittel sollte allerdings nur nach den Vorgaben eines chronobiologisch versierten Mediziners eingenommen werden, da es sonst leicht zu Überdosierung oder einem falschen »Timing« mit entsprechend unerwünschten Nebenwirkungen kommt.

Außerdem gibt es Brillen, die aus dem Lichtspektrum bestimmte Blaulichtanteile herausfiltern. Das hilft, die chronobiologischen Effekte abendlichen Lichts abzuschwächen, das von den Bildschirmen von Tablets, Smartphones und Computern abgestrahlt wird. Eine Arbeitsgruppe am Zentrum für Chronobiologie hat solche Blaufilter bereits 2015 bei männlichen gesunden Jugendlichen getestet und konnte die positive Wirkung bestätigen. Allerdings empfiehlt es sich, diese Brillen wirklich nur abends, rund fünf Stunden vor dem Zubettgehen, aufzusetzen, da sie tagsüber müde machen können. Änderungen des Lebensstils können Teenagern ebenfalls etwas helfen, DSPS und den sozialen Jetlag zu bewältigen.

Hilfe für junge Spättypen Späterer Schulbeginn Wenn möglich, Schulen mit einem späterem Unterrichtsbeginn und kurzem (Anfahrts-)Weg wählen. Das richtige Licht zur richtigen Zeit Morgens Licht ins Zimmer lassen und sich im Freien aufhalten (etwa mit dem Fahrrad zur Schule fahren), abends rund zwei Stunden vor der gewünschten Schlafenszeit auf eher schummrige Beleuchtung umstellen, gegebenenfalls Brille mit Blaulichtfilter benutzen. Weniger Stimulanzien konsumieren Kaffee oder koffeinhaltige Energydrinks insbesondere am Abend können den Schlaf stören. Zudem wäre es möglich, dass sie die Hirnentwicklung von Jugendlichen negativ beeinflussen. Medien-Intervallfasten Am Abend auf anregende Bildschirmtätigkeiten wie Videospiele verzichten. Generell abends Stress vermeiden Ein abendlicher Anstieg des Stresshormons Kortisol kann das Einschlafen verzögern. Entspannende Schlafumgebung Ein komplett abgedunkeltes, gut belüftetes und ruhiges Zimmer verbessert den Schlaf. Smartphones und Ähnliches stumm stellen oder am besten in einem anderen Raum ablegen.

Die von Luis' Großeltern geforderte Disziplin ist nicht völlig altmodisch: Dazu gehören das Streben nach einem regelmäßigen Schlafrhythmus (möglichst auch an den Wochenenden), der Verzicht auf koffeinhaltige Getränke und andere Stimulanzien wie Nikotin sowie eine gute »Schlafhygiene«, das heißt etwa eine entspannende Schlafumgebung zu schaffen und aufregende Aktivitäten am Abend zu meiden. Zudem wird Teenagern mit DSPS empfohlen, drei Stunden vor dem Zubettgehen gänzlich auf Bildschirmnutzung zu verzichten.

Ein Team um Christin Lang von der Universität Basel konnte darüber hinaus 2022 in einem Experiment mit 18 zuvor sportlich wenig aktiven Jugendlichen zeigen, dass sich ihr Rhythmus durch ein gemäßigtes morgendliches Laufprogramm nach vorne verschieben ließ. Es ist wichtig, dass Teenager mit DSPS eng mit ihren medizinischen Betreuern zusammenarbeiten, um einen individuellen Behandlungsplan zu entwickeln, der auch ihre sozialen und privaten Bedürfnisse berücksichtigt.

Versuche, die Heranwachsenden zum Einschlafen zu »zwingen« oder am Wochenende abendliche Unternehmungen zu verbieten, sind in der Regel zum Scheitern verurteilt. Noch dazu vergrößert es das Schlafdefizit womöglich weiter, wenn man sie am Wochenende genauso früh wie unter der Woche weckt. Luis möchte gerne seine Schulnoten verbessern und findet es selbst quälend, morgens so todmüde zu sein. Er wäre daher bereit, das Licht abends zu dimmen und eine Brille mit Blaufilter zu tragen. Und auf koffeinhaltige Getränke würde er zumindest unter der Woche ganz verzichten. Die Kommunikation per Smartphone mit Freunden dagegen ist ihm gerade abends wichtig.

Da viele von ihnen ebenfalls »nachtaktiv« sind, fühlt er sich nicht im sozialen Jetlag – im Gegenteil. Eine Therapie lehnt er ab. Mit seinen Eltern vereinbart er dafür ein stufenweises Vorgehen. Zunächst beschränken sich die Maßnahmen auf Brille und Koffeinverzicht, und das Handy wird unter der Woche um 23 Uhr stumm geschaltet. Morgens weckt ihn ab sofort ein »Lichtwecker« mit anschwellendem Tageslicht. Sollte sich aber weiter hin der Schlaf nachts erst weit nach Mitternacht einstellen, wollen seine Eltern therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.