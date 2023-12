Erneuerbare Energien: Wie recycelt man eine Million Tonnen Solarzellen?

Wenn Andreas Obst von seinem Bürostuhl aufsteht und auf den institutseigenen Hinterhof geht, kommt er an einem besonderen Solarmodul vorbei. Der Chemiker hat es zusammen mit anderen Forschenden aus alten und geschredderten Solarzellen vom Recyclinghof hergestellt. Es ist ein übliches Modul, 60 Zellen aus kristallinem Silizium mit einem Zellwirkungsgrad von 19,7 Prozent. Damit liegt es nur einige Prozentpunkte unter dem Wirkungsgrad fabrikneuer Solarzellen.

Dieses eine 20 Kilogramm schwere Solarmodul auf dem Hof am Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) in Halle (Saale) erscheint allerdings etwas mickrig angesichts der Mengen, die in Deutschland bald anfallen. Schon jetzt werden jährlich knapp 10 000 Tonnen ausgedienter Solarmodule auf den Recyclinghöfen angeliefert. 2024 werden es dann sechsmal so viel sein. Die ersten großen Entsorgungswellen folgen jedoch 2029, 20 Jahre nach der ersten großen Ausbauphase, sagt Professor Peter Dold vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg (ISE). Das ISE überschlägt, dass in Deutschland dann fast schlagartig zwischen 400 000 und einer Million Tonnen Solarmodule entsorgt werden müssen. Und das jedes Jahr.

Auch weltweit werden schon bald deutlich mehr ausgemusterte PV-Anlagen verschrottet werden. Ab 2040 könnten es weltweit rund 27 Millionen Tonnen sein, so die Beratungsfirma Rystad Energy. Den größten Berg an ausgedienten Solarzellen erwarten die Fachleute in China, gefolgt von den USA, Japan und Indien. Deutschland landet in deren Solar-Müllberg-Ranking immerhin auf Platz fünf. Zehn Jahre später, schätzt die internationale Energieagentur IEA, dürften weltweit bis zu 80 Millionen Tonnen an Altmodulen anfallen. Das ist an Gewicht so viel, wie alle Wildtiere weltweit insgesamt auf die Waage bringen.