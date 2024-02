Depression: »Das Problem kann auch körperlich sein«

Warum ich? Das fragen sich viele Menschen, die an einer Depression erkrankt sind. Eine einfache Erklärung gibt es jedoch nicht. Bislang gehen Forschende davon aus, dass mehrere Faktoren beteiligt sind: Erbanlagen, Kindheitserfahrungen, das soziale Umfeld. Aber manchmal können auch körperliche Probleme die Ursache sein, sagt Stefan Gold von der Berliner Charité. Der Professor für Klinische Neurowissenschaft und Immunologie erklärt, wie Körper und Verhalten bei der Entstehung von Depressionen zusammenwirken.

»Spektrum.de«: Oft werden Depressionen auf einen Mangel an den Botenstoffen Serotonin und Noradrenalin im Gehirn zurückgeführt. Was ist an der Erklärung dran?

Stefan Gold: Die so genannte Monoaminhypothese ist aufgekommen, nachdem in den 1950er und 1960er Jahren die ersten Antidepressiva entwickelt wurden. Die Medikamente führen unter anderem dazu, dass der Botenstoff Serotonin, nachdem er ausgeschüttet wurde, länger im synaptischen Spalt verbleibt, also an der Kontaktstelle zweier Nervenzellen. Dadurch überträgt er die Nervensignale länger. Weil die Antidepressiva bei ungefähr 50 bis 60 Prozent der Betroffenen wirken, ist die Idee entstanden, dass ihnen vorher Botenstoffe gefehlt haben. Dass Depressive vor der Behandlung tatsächlich einen Mangel an Serotonin oder Noradrenalin haben, ist aber eher schlecht belegt. In Untersuchungen aus den 1980er Jahren konnte nicht gezeigt werden, dass Menschen bei einem künstlich ausgelösten Serotoninmangel depressiv werden. Ende 2022 kam nun eine kleine Studie heraus, die ein Serotonindefizit bei Erkrankten gefunden hat. Auch wenn die Wirksamkeit von Antidepressiva in zahlreichen Studien belegt ist: Wenn Sie mich fragen, ist der Botenstoffmangel kein besonders wahrscheinlicher primärer Auslöser für Depressionen.