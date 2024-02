Depression: Welche Psychotherapie passt zu mir?

Das Phänomen, dass sich die Verfahren kaum in ihrer Wirkung unterscheiden, heißt auch »Dodo-Effekt« oder »Dodo-Bird-Verdict«. Benannt ist es nach dem Vogel in Lewis Carrolls Kinderbuch »Alice im Wunderland«, der bei einem Wettrennen alle zu Siegern erklärt. Was das über die Wirkweise von Psychotherapien aussagt, ist umstritten. Was es allerdings nicht bedeutet: dass es egal wäre, für welches Verfahren man sich entscheidet.

»Handlungsorientierte Menschen fühlen sich vielleicht mit einer kognitiven Verhaltenstherapie wohler« Heinz Böker, Psychoanalytiker und Professor für klinische Psychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich

Denn nicht jede Psychotherapie ist für jede Person gleich geeignet, heißt es weiter in der Leitlinie. Welches Verfahren zu wem passe, sei auch Typsache. Die Wahl sollten die Betroffenen deshalb gemeinsam mit ihrem Therapeuten oder ihrer Therapeutin treffen. »Grob könnte man sagen: Handlungsorientierte Menschen, die möglichst schnell eine Lösung finden möchten, fühlen sich vielleicht mit einer kognitiven Verhaltenstherapie wohler«, sagt Heinz Böker, Professor für klinische Psychiatrie, der die Forschungsgruppe Verlaufs- und Therapieforschung an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich leitet und an der Leitlinie mitgewirkt hat. »Wer viel über sich und seine Vergangenheit nachdenkt und sich selbst besser kennen lernen will, ist vermutlich in einer analytischen oder tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie besser aufgehoben«, so der Psychoanalytiker und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

Themenwoche »Depression« Müde, lustlos, niedergeschlagen: Solche Phasen kennt nahezu jeder. Aber ist das schon eine Depression – und wenn ja, was dann? Welche Rolle der Körper dabei spielen kann, wie man die richtige Therapie findet und was sonst noch dabei hilft, aus dem seelischen Tief wieder herauszukommen: Diese und noch mehr Fragen rund um Depressionen beantwortet »Spektrum.de« in den folgenden Beiträgen. Diagnose: Bin ich depressiv? Ursachen: »Das Problem kann auch körperlich sein« Ratgeber: Welche Psychotherapie passt zu mir? Ursachen: Der lange Schatten der Gesellschaft Ratgeber: Das können Betroffene selbst tun Partnerschaft: Zu zweit durch die Krise Experimentelle Therapien: Neue Wege aus der chronischen Depression

Nicole Lindner gehört eher zur handlungsorientierten Gruppe. Zumindest findet sie in ihrer ersten Psychotherapie, einer Psychoanalyse, nicht das, was sie zu diesem Zeitpunkt braucht. »Ich habe mich gut mit meiner Psychoanalytikerin verstanden. Wir haben viel über meine Kindheit gesprochen, die nicht einfach war. Ich bin aber oft rausgegangen und habe mich gefragt: Was bringt mir das jetzt in meiner aktuellen Situation?« Nachdem es ihr anfänglich besser geht, gleitet Nicole Lindner nach ein paar Monaten wieder in eine Depression ab.

Diesmal rät ihr ein Arzt zu einer Verhaltenstherapie. »Das hat sofort gepasst. Wir haben gleich am Anfang klare Ziele festgelegt wie ›Ich will in der Therapie lernen, Nein zu sagen‹ oder ›Ich möchte fürsorglich mit mir selbst umgehen und ab jetzt auch Unangenehmes ansprechen‹.« Nicole Lindner bekommt konkrete Anleitung, ihre neue Therapeutin nimmt eine aktivere Rolle ein, und auch sie selbst muss aus sich herausgehen. »Ich habe Hausaufgaben bekommen. Zum Beispiel gab es in der Seniorenhilfe, für die ich arbeitete, eine Klientin, die sehr herrisch war und wollte, dass ich ihren Kronleuchter putze. Meine Therapeutin hat mich dazu animiert, der Frau Grenzen zu setzen. Wir haben passende Reaktionen geübt, weil ich mich mit Konflikten immer sehr schwergetan habe. Mit der Zeit wurde ich routinierter darin, und es hat sich echt etwas verändert.« Nicole Lindner stellte sich wieder Herausforderungen und schöpfte daraus neue Kraft.

»Eine Depression kann sich von Person zu Person und je nach Phase der Krankheit sehr unterschiedlich äußern« Frank Jacobi, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin

Für Frank Jacobi, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin, ist die Wahl des Therapieverfahrens auch eine Frage der Art und Schwere der Symptomatik: »Eine Depression kann sich von Person zu Person und je nach Phase der Krankheit sehr unterschiedlich äußern. ›Die Depression‹ gibt es nicht.« Sei ein Patient gerade schwer erkrankt, kraftlos und träge und ziehe sich immer mehr zurück, profitiere er wahrscheinlich am meisten von einer Verhaltensaktivierung, einer Methode, die in der Verhaltenstherapie einen festen Platz hat. Dabei wird die Person Schritt für Schritt dabei unterstützt, wieder rauszugehen und am Leben teilzunehmen, um die Antriebslosigkeit zu überwinden.

»Meine Therapeutin hat mit mir überlegt, wie ich mich wieder mehr mit Freunden verabreden könnte. Sie hat mich bestärkt, Dinge trotzdem zu tun, auch wenn mir nicht danach war«, erzählt Nicole Lindner. Ist die Antriebslosigkeit sehr ausgeprägt, sind zusätzlich Medikamente sinnvoll, die die Symptome so weit reduzieren, dass man aufnahmefähig genug für eine Psychotherapie ist. Eine 2018 im Fachblatt »The Lancet« erschienene Analyse einer Vielzahl klinischer Studien bestätigt den Nutzen von Antidepressiva bei schweren Depressionen.