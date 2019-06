Persönlichkeit: Die Kunst, sich selbst zu vertrauen

»Du schaffst das, vertrau mir!« – An sich selbst zu glauben, ist nicht immer einfach. Ob es nun um den schon lange gehegten Wunsch geht, sich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig zu machen, um die Teilnahme an einem wichtigen Sportwettkampf oder einfach bloß darum, den sympathisch aussehenden Unbekannten im Café anzusprechen – manchmal fehlt uns schlicht das Selbstvertrauen, um den entscheidenden Schritt zu wagen. Dann nagen plötzlich die Zweifel an uns: Sind wir dem Ganzen wirklich gewachsen? Können wir das überhaupt schaffen? Und was passiert, wenn es schiefgeht? Anstatt eine Chance zu ergreifen, lassen wir sie vielleicht verstreichen – oder brauchen erst die ermutigenden Worte anderer, die uns oftmals mehr zuzutrauen scheinen, als wir es selbst tun.

Doch was heißt das eigentlich überhaupt, »sich selbst vertrauen«? Obwohl Psychologen sich seit Jahrzehnten mit dieser Frage befassen, ist es gar nicht so einfach, Selbstvertrauen trennscharf von anderen Begriffen abzugrenzen, die oft im selben Atemzug genannt werden. Der Begriff des allgemeinen Selbstvertrauens bezieht sich meist auf das Vertrauen in das eigene Können und die eigenen Fähigkeiten in der Gesamtheit. Geht es nur um einzelne Fähigkeiten, sprechen Wissenschaftler eher von Selbstwirksamkeit oder auch von spezifischem Selbstvertrauen. »Man kann eine hohe Selbstwirksamkeit in Mathe haben, aber eine geringe im Lesen«, erklärt die Psychologin Qin Zhao von der US-amerikanischen Western Kentucky University. Die Selbstwirksamkeit in einem Bereich kann sich im Lauf der Zeit auch verändern: Vielleicht beginnt man mit einer sehr geringen Selbstwirksamkeit im Tennis, doch nach ein paar ausgiebigen Trainingssessions steigt sie langsam an.

Der Begriff des Selbstwertgefühls kommt ebenfalls oft ins Spiel, wenn es um Selbstvertrauen geht. Sogar in der wissenschaftlichen Literatur werden die beiden Bezeichnungen manchmal durcheinandergebracht – obwohl sie eigentlich etwas Unterschiedliches beschreiben, sagt Qin Zhao. »Beim Selbstwert geht es nicht unbedingt um Fähigkeiten. Es ist eher der Respekt, den man insgesamt für sich hat, die eigene Wertschätzung.« Bereits 1990 konnte Jennifer Campbell, damals Professorin an der University of British Columbia in Vancouver, zeigen, dass Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen oft zusammenhängen. Dazu ließ sie 92 Studenten mit einem hohen und 92 Studenten mit einem niedrigen Selbstwertgefühl einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie angeben sollten, wie sehr bestimmte Adjektive auf sie zutrafen. Anschließend wollte die Forscherin von den Teilnehmern wissen, wie sicher sie sich bei ihren Antworten gewesen waren. Probanden mit einem geringen Selbstwertgefühl zeigten dabei im Ergebnis auch weniger Vertrauen in ihre Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen.

»Es gibt Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, sich darin aber sehr sicher sind« (Richard Petty, Professor für Psychologie an der Ohio State University)

Das muss allerdings nicht zwangsläufig der Fall sein, mahnt Richard Petty. »Es gibt auch Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, sich darin aber sehr sicher sind«, sagt der Professor für Psychologie an der Ohio State University. Das könne sich zum Beispiel in einer Psychotherapie als ungünstig erweisen. Manche Patienten gewinnen im Lauf der Sitzungen an Selbstvertrauen hinzu, während ihre Achtung vor sich selbst weiterhin gering bleibt. »Dann sind sich die Betroffenen auf einmal sicher, dass sie nicht gut genug sind«, so Petty. Deshalb sei es oft günstiger, wenn sich Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl im Einklang miteinander befänden.