Chemische Kampfstoffe: Chemiewaffen sind wieder eine globale Gefahr

In der Ukraine scheint eine weitere Eskalationsstufe bevorzustehen. Russland hätte in Mariupol womöglich chemische Waffen eingesetzt, meldeten ukrainische Streitkräfte. Fachleute fürchten, dass bei der Erstürmung des noch immer umkämpften Azovstal-Geländes chemische Kampfstoffe zum Einsatz kommen könnten. Auch andere Staaten nehmen die Gefahr ernst. Der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi erklärte am 19. April, Japan werde Gasmasken und Schutzkleidung gegen chemische Waffen an die Ukraine liefern. Man komme damit einer Anfrage der ukrainischen Regierung nach. Kommt der Gaskrieg zurück nach Europa?

Eigentlich sollte es gar keine chemischen Kampfstoffe mehr geben. Das jedenfalls war das Ziel der vor fast genau 25 Jahren, am 29. April 1997, in Kraft getretenen Chemiewaffenkonvention (CWC), die Entwicklung, Herstellung, Besitz und Einsatz chemischer Waffen verbietet. Bis heute haben 193 Staaten die Übereinkunft unterzeichnet, darunter auch Russland und die Ukraine. Tatsächlich allerdings gab es im vergangenen Jahrzehnt gleich mehrere Vorfälle mit chemischen Kampfstoffen. Im Syrischen Bürgerkrieg seit 2012 setzte die Regierung mutmaßlich das Nervengas Sarin ein. Auch in der Ukraine kamen 2014 beim Kampf um den Flughafen der Stadt Donezk angeblich chemische Kampfstoffe zum Einsatz.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Chemiewaffen sind wieder eine globale Gefahr Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Hinzu kamen Anschläge mit Nervengiften. 2017 wurde Kim Jong-nam, der Halbbruder des Koreanischen Herrschers Kim Jong-un, in Malaysia mit dem Nervengas VX getötet. 2018 vergifteten vermutlich russische Agenten in Salisbury den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Yulia mit einem Nowitschok-Kampfstoff, im Jahr 2020 den Putin-Kritiker Alexej Nawalny.

»Dass niemand für diese Vorfälle zur Verantwortung gezogen wird, erodiert und schwächt die internationalen Normen gegen Chemiewaffen«, schrieb im April 2022 Tuan H. Nguyen vom Center for Global Security Research des Lawrence Livermore National Laboratory in einem Kommentar für die Zeitschrift »Science«. Fachleute fürchten, dass das Verbot dadurch an Kraft verliert – und chemische Kampfstoffe auf die Schlachtfelder zurückkehren.