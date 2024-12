Energiewende: Damit das Netz nicht reißt

Dem entgegen steht die zusätzliche Beanspruchung der Batterie durch häufigeres Be- und Entladen. »Wir garantieren, dass nach 10 000 Zyklen noch 80 Prozent Kapazität vorhanden sind«, sagt Bloch. Allein mit Eigenverbrauch erreiche man binnen zehn Jahren lediglich rund 2500 Zyklen. »Wird zudem Regelleistung angeboten, merkt man das ein kleines bisschen, aber es fällt nicht ins Gewicht.«

Deutschland ist aufgeteilt unter 865 Netzbetreibern

In den lokalen Verteilnetzen könnten die Speicher ebenso eingesetzt werden, um Engpässe abzumildern, meint Bloch. Dafür gebe es bisher aber keinen Marktmechanismus. Überhaupt habe das Konzept ziemlich mit Bürokratie zu kämpfen. »Jede einzelne Anlage muss zur Direktvermarktung beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden.« Davon gebe es bundesweit 865, jeder mit individuellen Anforderungen und verschiedenen Bearbeitungszeiten, die sich teils über ein halbes Jahr erstrecken. Zudem mangele es an intelligenten Messstellen in den Haushalten. »Länder wie Schweden oder Belgien sind weiter, dort geht es wesentlich schneller, virtuelle Kraftwerke aufzubauen.«

Daniel Zahn vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE in Kassel sieht Batteriehersteller wie Sonnen im Vorteil. »Sie haben durch den Aufbau des Speichers bereits eine Schnittstelle mit der jeweiligen Anlage, über die Informationen ausgetauscht werden.« Ein virtuelles Kraftwerk mit vergleichsweise kleinen Akteuren im Nachhinein aufzubauen, lohne hingegen kaum: »Sobald man einen Techniker an so eine Kleinstanlage rausschicken muss, um zusätzliche Steuergeräte zu installieren, wird das Ganze zu teuer.«