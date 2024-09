Erdüberwachung: Copernicus-Satellit liefert erste Fotos

Ein Anfang September gestarteter Sentinel-2-Satellit hat erste Bilder aus 786 Kilometer Höhe geliefert – darunter auch einige von einem Waldbrand in Kalifornien. Der Satellit des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus soll Daten für die Landwirtschaft, zur Überwachung der Wasserqualität und zum Management von Naturkatastrophen wie Waldbränden, Vulkanausbrüchen und Überschwemmungen liefern, wie die Europäische Raumfahrtbehörde ESA mitteilt.

»Wir sind begeistert, dass Copernicus Sentinel-2C so kurz nach seinem Start bereits so atemberaubende Bilder der Erde aufnimmt«, sagt Constantin Mavrocordatos, Sentinel-2-Projektleiter bei der ESA. »Dies ist erst der Anfang der unglaublichen Einblicke und detaillierten Daten, die er liefern wird und die uns helfen werden, unseren Planeten besser zu verstehen.«

Sentinel-2C startete am 5. September an Bord einer Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana an der Nordostküste Südamerikas. Es sind bereits zwei weitere Sentinel-2-Satelliten im All, die im Rahmen von Europas Erdbeobachtungsprogramm Copernicus Daten sammeln.