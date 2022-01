Ernährung: Cholesterin, weniger böse als gedacht?

»Eine Korrelation beweist nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt« (Tim Chico, Kardiologe)

Korrelation, aber keine Kausalität

Armitage besteht darauf, dass die Cholesterin-Theorie wissenschaftlich fundiert ist. Sie räumt aber ein, dass es schwierig ist, aus Ernährungsstudien direkte Rückschlüsse auf Herzkrankheiten zu ziehen. In randomisierten, kontrollierten Studien, die dem Goldstandard entsprechen, werden gesättigte Fette in der Nahrung durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren ersetzt, wie sie beispielsweise in Pflanzenöl enthalten sind. Dadurch sinkt der LDL-Cholesterinspiegel im Blut. Merkwürdigerweise führte das in den meisten Studien aber nicht zu einer geringeren Sterblichkeit. Viele andere Ernährungsstudien, die sich mit Herzkrankheiten befassen, sind Beobachtungsstudien. Sie beruhen auf Fragebogen zur Ernährung, die die Teilnehmenden aus ihrem Gedächtnis ausfüllen, und haben folglich ihre Grenzen. »Solche Ansätze geben einen allgemeinen Hinweis darauf, welche Lebensmittel mit Herzkrankheiten in Verbindung stehen«, sagt Tim Chico, Kardiologe an der University of Sheffield in Großbritannien. »Eine solche Korrelation beweist jedoch nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt«, fügt er hinzu.

Die vielen widersprüchlichen Befunde könnten darauf hindeuten, dass gesättigte Fette überbewertet und andere Nahrungsbestandteile, die zur Entstehung von Herzkrankheiten beitragen, möglicherweise übersehen wurden. Vier Jahre bevor Keys auf der Titelseite des »Time Magazine« erschien, äußerte der britische Physiologe John Yudkin die These, die wahre Gefahr für die menschliche Gesundheit sei der Zucker. Damals wurden seine Erkenntnisse weitgehend ignoriert. Im Jahr 2016 kam jedoch heraus, dass einflussreiche Forschungsarbeiten aus den 1960er Jahren, die die Rolle des Zuckers bei koronaren Herzkrankheiten herunterspielten, von der Zuckerindustrie finanziert worden waren.

Kurz nach dieser Enthüllung legten die Ergebnisse der PURE-Studie (Prospective Urban Rural Epidemiology) nahe, dass nicht eine fettreiche, sondern eine kohlenhydratreiche Ernährung das Leben drastisch verkürzen kann. Die Autoren fanden keinen Zusammenhang zwischen einem hohem Fettkonsum und dem Auftreten von Herzinfarkten oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Gegenteil: Die Studie ergab, dass eine Ernährung mit einem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren das Schlaganfallrisiko um etwa 20 Prozent senkt. »Neue Daten zeigen, dass nicht das Fett, sondern raffinierter Zucker wahrscheinlich das Hauptproblem in unserer Ernährung ist«, sagt Studienleiter Mahshid Dehghan, Ernährungswissenschaftler am Population Health Research Institute in Hamilton, Kanada. Allerdings stützt sich auch die PURE-Studie auf Fragebogen und unterliegt damit denselben Einschränkungen wie viele andere Beobachtungsstudien.

DuBroff würde sich nicht als absoluten Cholesterinskeptiker bezeichnen. Dem bösen Cholesterin alle Schuld zuzuschreiben, ergebe aber bestenfalls ein unvollständiges Bild. »Sich nur auf LDL zu konzentrieren, ist eine grobe Vereinfachung eines sehr komplexen Krankheitsprozesses«, sagt der Kardiologe. Er weist auf eine von Ravnskov mitverfasste Studie hin, in der Probanden mit den höchsten LDL-Cholesterinwerten länger lebten als jene mit den niedrigsten Werten. Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2019 deuten außerdem darauf hin, dass die Werte einer bestimmten Untergruppe von LDL ein besserer Frühanzeiger für Herzinfarkte sein könnten als die vorhandene Gesamtmenge an LDL. Um die Verwirrung über die Wirkung von Cholesterin zu klären, müsse man weiter forschen, sagt DuBroff. Auch andere biochemische Mechanismen und Ernährungskomponenten könnten Herzkrankheiten verursachen, etwa Insulinresistenz und Entzündungen.

Obwohl Kritiker sein Lebenswerk in Frage stellten, schien es für Keys zu funktionieren. Er starb 2004 im Alter von 100 Jahren, nachdem er sich die meiste Zeit seines Lebens an eine Mittelmeerdiät gehalten hatte. Viel Olivenöl, stärkehaltige Lebensmittel und Gemüse, wenig gesättigte tierische Fette – diesen Plan empfiehlt auch Chico seinen Patienten. Er findet es auch nicht schlimm, wenn sie auf Nudeln verzichten und ihre Ernährung zudem kohlenhydratarm gestalten wollen. »Warum muss es immer ein Entweder-oder sein?«, fragt er. »Ich würde mir eine konstruktivere Diskussion darüber wünschen, wie wir die vielfältigen Einflüsse auf Herzkrankheiten angehen, anstatt einen Beliebtheitswettbewerb zu veranstalten.«