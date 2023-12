Europäische Jungsteinzeit: Große Männer, kleine Frauen

»Wir haben es hier mit einem ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus zu tun, also einer dauerhaften Unterscheidung im äußeren Erscheinungsbild« Eva Rosenstock, Archäologin, Universität Bonn

Die Untersuchung ergab zunächst, dass viele Menschen in der Jungsteinzeit ihr genetisches Potenzial nicht erreicht hatten. Das war angesichts eines harten Lebens und etwaiger Ernährungsunsicherheiten nicht verwunderlich, die beispielsweise durch Dürre oder Überschwemmung auftraten. Es galt aber auch, wenn ein Individuum gut ernährt und gesund war. »Die Variationen der Körpergröße konnten wir mit den Krankheits- und Ernährungsanzeigern nicht wirklich erklären«, sagt Eva Rosenstock. Besonders interessant waren die Unterschiede in den Untersuchungsregionen: Während es bei den Individuen aus dem Mittelmeerraum und dem Balkan nur geringe Unterschiede bei den Geschlechtern gab, verhielt es sich im Mitteleuropa nördlich der Alpen anders.

Das genetische Wachstumspotenzial von Männern und Frauen war in allen Regionen quasi identisch, doch besonders im nördlichen Mitteleuropa waren Männer in aller Regel ein gutes Stück größer als Frauen gewachsen, unabhängig von Ernährung und Gesundheit. Es lag demnach ein ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus vor, erklärt Rosenstock, also eine durchgängige Unterscheidung im äußeren Erscheinungsbild, in diesem Fall bezogen auf die Körpergröße. Woher rührte dieser Unterschied? »Es müssen Faktoren sein, die mit den hier ausgewerteten Ernährungsisotopen und Pathologien nicht messbar sind«, so die Bonner Archäologin.

Das harsche Klima Mitteleuropas setzte den Siedlern Grenzen

Die Autoren der Studie sprechen daher von kulturellen Faktoren, die offenbar für die beobachteten Variationen verantwortlich sein müssen. Die Bauerngemeinschaften der Jungsteinzeit waren aus Vorderasien nach Europa eingewandert, ihre domestizierten Pflanzen und Tiere an das dortige Klima gewöhnt. Die Linearbandkeramiker mussten ihre Lebensgrundlage erst an die neuen Umweltbedingungen anpassen. Das war im Mittelmeerraum und im Balkan noch leichter machbar gewesen, in Mitteleuropa stießen die Siedler jedoch an ihre Grenzen. »Es war sehr hart, mit diesem vorderasiatischen Kulturpaket nördlich der Alpen Fuß zu fassen«, sagt Rosenstock. In ihrer langen Phase der Anpassung mussten die Neuankömmlinge mit neuen Herausforderungen, die das ungewohnt kalte Klima ihnen entgegenstellte, kämpfen: Missernten waren wahrscheinlich die Folge.

Die Forscher mutmaßen daher, dass die harschen Bedingungen harsche kulturelle Lösungen erforderten. Konkret bedeutete dies, dass die Gemeinschaften ihre männlichen Nachkommen von Beginn an besonders förderten, die weiblichen hingegen vernachlässigten. Denn aus streng ökonomischer Sicht war ein Mann auf Grund seiner genetisch bedingten stärkeren Physis ein wertvollerer Zugewinn für die Gemeinschaft. Die Erfindung des Pflugs lag zu dieser Zeit noch rund 2000 Jahre in der Zukunft, die Landwirtschaft musste noch hackend per Hand betrieben werden. Der Wert eines Individuums hing in dieser Kultur sehr wahrscheinlich stark mit seiner Arbeitskraft zusammen.