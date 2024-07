Evolution: Komodowarane besitzen eisenharten Biss

Der Biss eines Komodowarans (Varanus komodoensis) ist außerordentlich gefährlich: Er reißt große, stark blutende Wunden und infiziert seine Opfer gleichzeitig mit einer Vielzahl gefährlicher Keime, die zu einer tödlichen Sepsis führen können. Womöglich injizieren die Echsen dabei auch Gift in den Körper der Beute, wie der Fund entsprechender Drüsen und Proteine bei den Waranen andeutet. Und als wäre das alles noch nicht genug, zeigt eine Studie von Aaron LeBlanc vom King's College in London und seinem Team auch noch, dass die Kanten der Waranzähne mit Eisen überzogen sind: Das macht das Gebiss noch härter und hilft wahrscheinlich beim Zerreißen der Beute.

Ausgewachsene, männliche Komodowarane können bis zu drei Meter lang und 150 Kilogramm schwer werden. Sie machen sogar Jagd auf Hirsche und Wasserbüffel, die größer als sie sind, und folgen ihren Beutetieren lange, nachdem sie diese gebissen haben. Sobald das Opfer gestorben ist, reißen sie mit kräftigen Bissen Fleisch aus dem Kadaver, was mit starkem Zerren und Ziehen verbunden ist. Dafür setzen sie ihre scharfen, gebogenen Zähne ein, die an jene von Dinosauriern erinnern. Offenbar helfen ihnen dabei starke Eiseneinlagerungen, die sich an den Schneideflächen und Spitzen der Zähne konzentrieren, wie die Arbeitsgruppe zeigen kann.

Viele Reptilienarten verfügen über Eisen in ihrem Gebiss, um es stabiler zu machen. Doch während es bei Krokodilen und zahlreichen anderen Waranarten derart kleine Konzentrationen sind, dass sie kaum auffallen, verfügen Komodowarane über so große Mengen in den Zähnen, dass ihr Gebiss orange erscheint. Diese Schutzschicht sorgt dafür, dass die gezackten Ränder ihrer Zähne scharf bleiben und im Handumdrehen einsatzbereit sind. Die Wissenschaftler untersuchten Schädel und Gebisse verschiedener Museumsexemplare mit Hilfe bildgebender Verfahren und chemischer Analysen.