Mächtige Frauen, gehörnte Fürsten: Die DNA der Keltenfürsten

»Schon länger gab es die Vermutung, dass zwischen den beiden Fürsten aus den Grabhügeln eine Verwandtschaft bestehen könnte«, erläutert Dirk Krausse, ebenfalls in der Pressemitteilung, »aber erst jetzt ist diese Vermutung durch die neuen Analysen Gewissheit geworden.« Laut der Genstudie ist der Fürst des Asperger Grabhügels aller Wahrscheinlichkeit nach der Neffe des Fürsten vom Hochdorfer Grabhügel gewesen. Die DNA der beiden verriet auch, dass sie über die weibliche Linie verwandt waren: Die Mutter des Jüngeren war die Schwester des Älteren.

Dass Macht über Generationen weitervererbt wurde, legt zudem das Erbgut eines anderen Mannes nahe. Er kam als Sekundärbestattung in den Grabhügel des Hochdorfer Fürsten. Seine Vorfahrin – vermutlich seine Urgroßmutter – gehörte rund 100 Jahre zuvor zur Elite, die im Magdalenenberg etwa 100 Kilometer weiter südwestlich begraben wurde. Dort, am Rand des Schwarzwalds, ist auch ihr Urenkel aufgewachsen, wie das Verhältnis der Isotope Strontium 87 und Strontium 86 in seinen Knochen verrät, eine Art atomarer Marker der geografischen Herkunft. Erst später kam der Mann ins Umfeld des Hohenaspergs, wo sich keine weiteren Verwandten von ihm fanden.

Allianzen per Adoption

Damit ist der Mann, dem die Archäologen das Kürzel HOC003 verpassten, vielleicht in doppelter Hinsicht aufschlussreich für die Rekonstruktion der damaligen Sitten und Gebräuche: zum einen, weil er mit seiner urgroßmütterlichen Beziehung zur Magdalenenberger Herrschaftssippe einen weiteren Beleg für die Bedeutung der weiblichen Linie liefert, und zum anderen, weil seine Anwesenheit in der Fremde an eine Praxis erinnert, die aus späterer Zeit für Kelten anderer europäischer Regionen überliefert ist. Um Allianzen zu schmieden und zu festigen, kamen dort die Söhne lokaler Eliten als Zöglinge oder Adoptivkinder zu den Familien auswärtiger Machthaber.

© Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, I. Rack (Ausschnitt) Rekonstruktion der Heuneburg | Die Siedlung im heutigen Baden-Württemberg lässt sich mit dem von Herodot erwähnten Pyrene in Verbindung bringen. Archäologische Befunde zeigen, dass ihre Bedeutung weit über die Befestigungsanlagen hinausreichte. Die lokale Oberschicht pflegte eine feine, südländisch inspirierte Lebensart.

Inwieweit überhaupt Rückschlüsse von späteren keltischen Kulturen, zum Beispiel aus Irland, oder auch nur von den süddeutschen Kelten der Latènezeit auf die Träger der Hallstattkultur zulässig sind, ist offen. Fachleute mahnen hier immer wieder zu großer Zurückhaltung. Es ist nicht einmal klar, ob die Erbauer der Fürstensitze eine Sprache nutzen, die mit den heute bekannten keltischen Sprachen verwandt war. Trotzdem legt eine sekundäre Doppelbestattung vom Grabhügel Magdalenenberg nahe, dass solche Praktiken bereits im Süddeutschland der Hallstattzeit gepflegt worden sein könnten. Sie enthielt die sterblichen Überreste einer Frau und eines jugendlichen Kindes. Anders als man vielleicht erwarten würde, handelte es sich nicht um Mutter und Tochter oder Sohn. Die beiden waren genetisch nicht im Geringsten miteinander verwandt. Es könnte sich folglich um ein Kind handeln, das aus politischen Gründen in die Obhut der lokalen Familie gegeben wurde.

Matrilineares Patriarchat

Den Zentralbestattungen der Grabhügel nach zu urteilen, stand an der Spitze der damaligen Gesellschaft in der Regel ein Mann. Warum aber hatte zumindest der »Fürst von Hochdorf« dem Sohn seiner Schwester den Vorzug gegenüber eigenen männlichen Nachkommen gegeben? Global gesehen sind solche matrilinearen Rangfolgen eher die Ausnahme. In seinem Fachbeitrag erläutert das Autorenteam einen möglichen Grund: Solche Systeme würden vor allem dort vorkommen, wo sich die Männer der Vaterschaft ihrer ehelichen Nachkommen nicht sicher seien. Wenn der Herrscher also fürchten muss, dass die von seiner Ehefrau geborenen Kinder genetisch gar nicht seine eigenen sind, ist er mit der Wahl der Söhne seiner Schwester besser bedient. Er kann dann immerhin eine gemeinsame verwandtschaftliche Linie über die eigene Mutter voraussetzen.

Noch höher stehen die Chancen aus Sicht des Herrschers, wenn es ihm gelingt, die eigenen Kinder mit den Kindern der Schwester zu vermählen. Eine solche Heirat zwischen Cousin und Cousine hinterlässt verräterische Spuren im Genom, und in der Tat fanden die Fachleute unter ihren 31 DNA-Proben gleich zwei Individuen, die aus einer solchen Verwandtenehe hervorgegangen sein dürften. Offenbar war diese Praxis also recht verbreitet, während sie in DNA-Datenbanken zu anderen Kulturen nur in »seltenen Ausnahmefällen« auftrete, so die Forscher.