Geologie: Was einen gigantischen Unterwasserrutsch auslöste

Vor rund 60 000 Jahren ereignete sich vor der Küste Marokkos ein Erdrutsch, der klein begann und schließlich riesige Dimensionen erreichte. Das »Bed 5« genannte Ereignis ist die längste Unterseerutschung, die Wissenschaftler bislang vermessen und erforscht haben. Sie riss mehr als 160 Kubikkilometer über 2000 Kilometer weit in den Atlantik hinaus, berichtet ein Team um Christoph Böttner von der Universität Kiel in »Science Advances«. Der Rutsch übertrifft den bisherigen Rekordhalter im Kongo-Canyon vor der Mündung des gleichnamigen Flusses um mehrere hundert Kilometer.

»Bed 5« entstand im Agadir-Canyon vor der marokkanischen Küste, der mit rund 450 Kilometer Länge und bis zu 30 Kilometer Breite zu den größten Unterseecanyons der Erde zählt. Er hat sich tief in den afrikanischen Kontinentalabhang eingeschnitten und zieht sich bis in 1200 Meter Tiefe in den Atlantik. Immer wieder kam es hier in der Vergangenheit zu teils riesigen Rutschungen, von denen »Bed 5« eine der jüngsten ist. Um sie genauer zu untersuchen, zog Böttners Arbeitsgruppe mehr als 300 Sedimentbohrkerne aus den Ablagerungen und vermaß den Canyon mit Hilfe von Sonar.

Die Dimensionen des Rutsches beeindruckten auch die Forscher. »Diese Schlammlawine besaß die Höhe eines Wolkenkratzers und raste mit mehr als 65 Kilometern pro Stunde den Hang hinunter«, sagt Koautor Christopher Stevenson von der University of Liverpool in einer Mitteilung. Am Ende bedeckte sie eine Fläche größer als Großbritannien unter gut einem Meter Sand und Schlamm. Die Erosionsspuren sind auf einer Fläche von rund 4500 Quadratkilometern entlang der gesamten Länge des Canyons erkennbar.