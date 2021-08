Haiti: Die Revolution der Sklaven

Sainte-Domingue verlangte stetig nach Sklaven

Mit tausenden hochprofitablen Plantagen, auf denen afrikanische Sklaven schufteten, galt Saint-Domingue damals als eine der ertragreichsten Kolonien jener Zeit. Doch der Bedarf an neuen Arbeitern war hoch, was sich auf die Bevölkerungsstruktur auswirkte. Ende der 1780er Jahre lebten neben etwas mehr als 30 000 weißen Europäern ungefähr ebenso viele freie und zum Teil gleichfalls wohlhabende »gens de couleur« in der Kolonie. Sie waren meist die Nachkommen von Franzosen und Sklavinnen oder Freigelassene wie Toussaint Bréda. Gemeinsam verfügten sie über rund eine halbe Million schwarze Sklaven. »Beinahe 90 Prozent der in der Kolonie lebenden Menschen waren das Eigentum einer anderen Person«, schreibt der Historiker Philipp Hanke in seinem Buch »Revolution in Haiti«.

Laden... © Alamy / Niday Picture Library (Ausschnitt) Brennende Hauptstadt | Ansicht von Cap-Français am 21. Juni 1793. Inmitten der Revolution brennt die Kapitale an der Nordküste der Karibikinsel Hispaniola. Kolorierter Druck von Jean-Baptiste Chapuy, um 1794.

Die Entwicklung der sozialen Strukturen in Saint-Domingue nahm einen Sonderweg innerhalb der Sklavengesellschaften der Karibik. »Im Gegensatz zu anderen großen Plantagenökonomien der Zeit stellt sich die Gesellschaft nicht als einfaches Zweiklassensystem dar«, präzisiert Hanke. In der britischen Kolonie Jamaika etwa waren die Verhältnisse klar: Weiße Europäer hatten alle Macht und jeden Besitz, Schwarze wie Kreolen hatten als Sklaven zu dienen. In Saint-Domingue hingegen entstand eine Gesellschaft, »die aus vier teilweise ökonomisch, teils nach Hautfarbe definierten Klassen bestand«, erklärt Osterhammel.

Die oberste Schicht bildeten reiche europäische Plantagenbesitzer und Angehörige der Inselbürokratie, die so genannten »grands blancs«, die großen Weißen. Ihnen formell als Untertanen des französischen Königs gleichgestellt, faktisch jedoch aus dem öffentlichen Leben und allen politischen Entscheidungen ausgeschlossen, waren die freien »gens de couleur«, von denen es viele als Pflanzer ebenfalls zu beträchtlichem Reichtum gebracht hatten. Deren Wohlstand erregte Neid unter den so genannten kleinen Weißen (»petits blancs«). Sie waren meist Aufseher auf den Plantagen oder Händler und Handwerker in den Städten, ursprünglich aus einfachen Verhältnissen in Frankreich kommend. Die unterste Schicht bildete schließlich die Masse der Sklaven, von denen rund zwei Drittel in Afrika geboren worden waren.

Ein brutales Regelwerk für den Umgang mit Sklaven

Den rechtlichen Rahmen für die Sklaverei gab der so genannte »Code Noir« vor. Das von König Ludwig XIV. 1685 erlassene Dekret legte fest, wer Sklaven halten dürfte, wie sie gehandelt und behandelt werden sollten. So durften die Sklavenhalter ihr menschliches Eigentum ausdrücklich in Ketten legen und schlagen, es war ihnen jedoch verboten, ihre Sklaven zu foltern oder grundlos zu töten. Wenn aber etwa ein Sklave die Hand gegen seinen Herrn oder dessen Familie erhob, drohte ihm die Hinrichtung. Vor Willkür schützte das Regelwerk die versklavten Afrikaner dabei nicht.

Der »Code Noir« war bis 1848 gültig, geriet danach allerdings in Vergessenheit. Der französische Philosoph Louis Sala-Molins entdeckte das Dekret Ende der 1980er Jahre wieder und beklagte, dass kaum einer der französischen Aufklärer sich dazu geäußert hatte. Eine Ausnahme war Guillaume Thomas François Raynal (1713–1796), der in seiner »Geschichte beider Indien« (»Histoire des deux Indes«) die Unmenschlichkeit der Sklaverei geißelte und prophezeite, dass diese Gewaltherrschaft eines Tages einen »schwarzen Spartakus« als Anführer der Versklavten gegen ihre weißen Herren hervorbringen werde. Das enzyklopädische Werk wurde verboten und öffentlich verbrannt, sein Autor geschmäht und für einige Jahre außer Landes getrieben. Er sollte dennoch Recht behalten.

Die Werte der Französischen Revolution machten vor der Sklaverei Halt

Die Politisierung weiter Teile der französischen Bevölkerung während der 1780er Jahre erfasste auch die Kolonien des Königreichs. Bereits 1788 wurde in Paris die »Société des Amis des Noirs« (Gesellschaft der Freunde der Schwarzen) gegründet, die sich eher am Rand für die Abschaffung der Sklaverei, besonders aber für die tatsächliche Gleichberechtigung der freien »gens de couleur« einsetzte. Mit dem Beginn der Französischen Revolution im Jahr darauf, vor allem mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte am 26. August 1789 erhielt deren Sache erheblichen Auftrieb. Schließlich stellte der erste Artikel der Erklärung unmissverständlich fest: »Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es.«