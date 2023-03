Haustier trotz Allergie: Kann eine Hyposensibilisierung helfen?

Das Immunsystem umschulen

Seit mehr als 100 Jahren gibt es jedoch ein Verfahren, das an der Ursache ansetzt: die spezifische Immuntherapie (SIT), auch Hyposensibilisierung genannt. Schon 1911 gelang es Leonard Noon, auf diese Weise Heuschnupfen zu lindern. Bis heute ist sie die einzige Behandlung, die das Abwehrsystem nachhaltig umerziehen kann.

Und das geht so: Der Körper wird zunächst mit sehr kleinen, dann zunehmend größeren Mengen der eigentlich harmlosen Eindringlinge – der Allergene – konfrontiert. So lernt das Immunsystem mit der Zeit, dass sie nicht gefährlich sind. Am Anfang dürfen es aber nicht zu viele auf einmal sein, weil die Wachen sonst in Panik geraten. Und das Immunsystem lernt sehr langsam. Mindestens drei Jahre dauert es, bis die Umschulung abgeschlossen ist.

Zwei Methoden stehen zur Wahl, um die Allergene kontrolliert in den Körper hineinzubefördern: mit einer Spritze unter die Haut (subkutane Immuntherapie, SCIT) oder als Tropfen oder Tablette über die Mundschleimhaut (sublinguale Immuntherapie, SLIT). Für die Spritzen muss man anfangs wöchentlich, später ungefähr alle vier Wochen zum Arzt. Die Tabletten oder Tropfen nimmt man nur beim ersten Mal unter ärztlicher Aufsicht ein, dann täglich zu Hause ungefähr zur gleichen Zeit. Sie müssen ein bis zwei Minuten unter der Zunge bleiben und werden dann mit dem Speichel geschluckt.

Dass die spezifische Immuntherapie bei Baum- und Gräserpollen funktioniert, ist belegt. Fachleute gehen davon aus, dass sie grundsätzlich auch bei Allergien auf Tiere wirkt – als Spritze ebenso wie über die Mundschleimhaut. »Die Wirkung beider Methoden ist ungefähr gleich, bei Katzen wie Hunden. Bei 70 bis 80 Prozent, die die Therapie richtig und bis zum Ende machen, tritt ein vollständiger Erfolg ein, in dem Sinn, dass sie kaum noch Symptome merken.« Das sagt Karl-Christian Bergmann, Professor für Allergologie und Leiter einer Ambulanz am Institut für Allergieforschung der Berliner Charité, ein Urgestein in der Allergologie, in Alter und Erfahrung.