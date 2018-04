»Ich bin nicht der Messias!«, schreit Brian im Film »Das Leben des Brian« seinen Verfolgern entgegen. »Ich sage, du bist es, Herr«, hält ihm einer seiner neuen Anhänger entgegen, »und ich muss es wissen, denn ich bin schon einigen gefolgt.« Obwohl die Mitglieder des britischen Komikerkollektivs Monty Python in ihrem Werk eher auf Gags abzielten als auf historische Genauigkeit, bilden sie die reale Situation im römisch besetzten Judäa um das Jahr 0 durchaus treffend ab: Jesus von Nazareth war bei Weitem nicht der Einzige, dem die Rolle eines Messias zugesprochen wurde oder der sie sich selbst zugeschrieben hätte. Gerade im 1. Jahrhundert n. Chr. gaben sich die Heilsversprecher die Klinke in die Hand. Und während Jesus als historische Figur nur schwer greifbar ist, räumen die antiken Quellen den anderen Messiassen durchaus mehr Platz ein.

Ursprünglich war der Begriff des »Maschiach« (hebräisch für »Gesalbter«) gar nicht an so große Erwartungen geknüpft. Bereits die Ägypter und Mesopotamier hatten Personen als rituellen und rechtlich bindenden Akt zur Übertragung von Macht mit einem wohlriechenden Balsam gesalbt. Für das Öl, das in biblischer Zeit zum Einsatz kam, nahm Moses sogar ein Rezept von »ganz oben« entgegen: »fünfhundert Schekel erstarrte Tropfenmyrrhe, halb so viel, also zweihundertfünfzig, wohlriechenden Zimt, zweihundertfünfzig Gewürzrohr und fünfhundert Zimtnelken« auf etwa 6,5 Liter Olivenöl diktiert ihm Gott laut Bibel persönlich in die Bücher. Mit dieser Flüssigkeit solle er sowohl allerlei heiliges Gerät, wie etwa die Bundeslade, als auch seinen Bruder Aaron und dessen Söhne zum Priester salben. Im Tanach – also den biblischen Texten des Judentums – steht der Messias ganz allgemein für eine herausgehobene und unantastbare Führungsfigur in Israel – sowohl auf politischer als auch auf religiöser Ebene. Könige wie Saul und David wurden vom Hohepriester zum König gesalbt. Priester selbst konnten diesen Titel tragen, wenn sie politische Macht übernahmen, wie zur Zeit des Babylonischen Exils. Seltener waren auch Propheten Gesalbte. Und sogar ein Nichtjude konnte Maschiach sein: Der persische König Kyros II. hatte sich als Befreier des Volkes Israels aus der babylonischen Gefangenschaft für den Titel qualifiziert. Der Messias definierte sich in dieser Phase also vorwiegend über seine Aufgabe, weniger über seine Person. Und eines waren die im Alten Testament als Gesalbte Bezeichneten in keinem Fall: Erlöser.

Alles, nur kein Erlöser

Trotzdem gibt es im Alten Testament bereits messianische Retterfiguren, auch wenn sie noch nicht so bezeichnet werden. Vor allem die Katastrophe des Babylonischen Exils und die Zerstörung des Tempels Salomons im 6. Jahrhundert v. Chr. ließen die Nachfrage nach einer ausgemachten Erlöserpersönlichkeit steigen. Und auch wenn diese ein Mensch sein musste, so verlangte das Anforderungsprofil nahezu Übermenschliches: Der Messias, der ein männlicher Nachfolger König Davids und Angehöriger des Stammes Juda sein sollte, muss etwa das jüdische Volk aus dem Exil zurück nach Israel bringen, es dort vereinen, einen neuen Tempel errichten, und – als wäre das noch nicht genug – den Weltfrieden schaffen. Oft waren daran endzeitliche Vorstellungen oder die Idee von einem messianischen Zeitalter geknüpft. Andere teilen die Verantwortung auf einen priesterlichen und einen königlichen Messias auf. Die ersten relativ genau datierbaren schriftlichen Zeugnisse für die Zusammenführung des Messiasbegriffs und der Erlöserrolle stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. So lautet der Titel des 17. Psalm Salomos: »Der entweihte Davidsthron vom Messias neu verherrlicht.«

So vielfältig die Vorstellungen vom Messias waren, so unterschiedlich fiel die Bewertung in Frage kommender Kandidaten aus. Und davon gab es um das Jahr 0 einige. Denn 63 v. Chr. hatte der Römer Pompeius der Große das Land Judäa erobert und die Region somit in einen dauerhaften Ausnahmezustand versetzt. Immer wieder regte sich Widerstand gegen die Besatzer und ihre lokalen Verbündeten – angeführt von messianischen Figuren, die vor allem auf sozialer und politischer Ebene für Erlösung sorgen sollten. Sie treten beispielsweise nach dem Bericht Herodes' des Großen um 4 v. Chr. auf den Plan. Der von Rom eingesetzte Klientelkönig hatte die Region mit harter Hand regiert, auch wenn der ihm angedichtete Kindermord zu Bethlehem wohl eher eine Legende ist. Bevor seine Söhne das Reich unter sich aufteilten, brachen in rascher Abfolge Aufstände aus. Das berichtet der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der wichtigste Informant über die Geschehnisse in Judäa zu dieser Zeit. Er lebte von 37 oder 38 bis etwa 100 und hinterließ mit der »Geschichte des Jüdischen Krieges« und »Jüdische Altertümer«, zwei der wichtigsten Quellen zur jüdischen Geschichte dieser Zeit. Josephus war während des Jüdischen Kriegs Oberkommandierender einer jüdischen Stadt, wechselte aber das Lager, nachdem er in römische Gefangenschaft geraten war.