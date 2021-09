Sexualität : Das heterosexuelle Selbstbild kann sich ändern

Männer finden ausschließlich Frauen anziehend, Frauen ausschließlich Männer – so lautet die althergebrachte Vorstellung von Heterosexualität. Sie ist simpel, und sie ist falsch. Nicht alle Menschen sind 100 Prozent heterosexuell oder 100 Prozent homosexuell: Es gibt zahlreiche Varianten dazwischen. Kann diese Erkenntnis auch den Blick auf die eigene sexuelle Orientierung verändern? Psychologen von der University of Sydney haben diese Frage mit einem einfachen Experiment untersucht.

Wie das Team um James Morandini in der Fachzeitschrift »Scientific Reports« berichtet, warb es in Australien eine repräsentative Stichprobe von 460 heterosexuellen Männern und Frauen an und gab ihnen jeweils unterschiedliche Sachtexte zu lesen. Ein Artikel stellte sexuelle Orientierung als veränderliches Merkmal dar, ein anderer als stabile Eigenschaft; ein dritter Text kategorisierte Menschen in Homo-, Bi- und Heterosexuelle, und ein vierter beschrieb sexuelle Orientierung als Kontinuum: »Jemand kann überwiegend heterosexuell, aber zugleich auch ein wenig homosexuell sein.« Eine Kontrollgruppe las einen Text über Bäume. Danach sollten alle Versuchspersonen ihre sexuelle Orientierung auf einer Skala von 1 (ausschließlich heterosexuell) bis 9 (ausschließlich homosexuell) einschätzen und angeben, wie offen sie für gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte waren.

Nachdem sie den Text über sexuelle Orientierung als Kontinuum gelesen hatten, bezeichneten sich um ein Vielfaches mehr Menschen als nicht ausschließlich heterosexuell (36 Prozent) als nach der Lektüre über Bäume (8 Prozent). Auch das Interesse an gleichgeschlechtlichen Kontakten stieg: von rund 30 Prozent in der Kontrollgruppe auf knapp 50 Prozent. Ein solcher Trend, aber weniger stark, zeigte sich auch, wenn der Text von den drei Kategorien oder der Veränderlichkeit handelte. Allein die Beschäftigung mit anderen Formen von sexueller Orientierung lockerte bereits die Kategorien in den Köpfen. Im Licht neuer Informationen rückten die Menschen – zumindest kurzfristig – von ihrem Schubladendenken ab.