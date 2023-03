Mathematisches Mosaik: Hobby-Mathematiker findet die lang ersehnte Einstein-Kachel

© Archibald / Robinson-Kacheln / public domain (Ausschnitt) Robinson-Kacheln

Die bewährte Beweismethode lässt sich gut an der Robinson-Parkettierung mit sechs verschiedenen Kacheln veranschaulichen. Die auf den Fliesen aufgezeichneten Linien sind das Analogon der gefärbten Ränder bei Wangs Quadraten: Man darf die Robinson-Kacheln nur so aneinanderlegen, dass gleichfarbige Linien glatt fortgesetzt werden. Wenn man diese Regel befolgt, ergibt sich daraus ein erkennbares Muster: Die gelben Linien bilden Quadrate, in deren Mittelpunkt die Ecke eines größeren Quadrats startet und so weiter. Man kann der Parkettierung also eine hierarchische Struktur zuordnen: immer größer werdende Quadrate, die sich kreuzen. Deshalb kann die Parkettierung unmöglich periodisch sein. Wäre sie es, dann würden Ausschnitte des Musters an anderer Stelle genau so auftauchen. Wenn man nun aber einen Teil der Parkettierung nimmt und verschiebt, zerstört man zwangsläufig die hierarchische Struktur.

Robinson-Parkettierung | In den gelben Linien lässt sich eine hierarchische Struktur erkennen: Sie bilden immer größere, verhakte Quadrate.

Ähnliches konnten Kaplan, Goodman-Strauss und Myers für die von Smith vorgeschlagene hutförmige Einstein-Kachel zeigen. Allerdings haben sie dafür nicht den Hut selbst unter die Lupe genommen, sondern vier verschiedene Cluster, die sich teilweise aus mehreren Kacheln zusammensetzen: eine sechseckige Struktur aus vier Hut-Kacheln, ein Fünfeck aus zwei Kacheln, ein Parallelogramm aus zwei Kacheln und eine einzelne Kachel, die die Forscher durch ein Dreieck darstellen. Indem sie passende Regeln definierten, wie man die vier Cluster-Polygone zusammenführen darf, lässt sich die Ebene lückenlos bedecken. Gleichzeitig bilden die Cluster-Polygone ein Muster, das – wie sie beweisen – sich niemals wiederholt.

Polygon-Cluster | Die vier verschiedenen Cluster.

Kombiniert man die vier Cluster miteinander, ergibt sich daraus wieder eines der vier Polygone (Sechseck, Fünfeck, Parallelogramm oder Dreieck). Wie Myers, Kaplan und Goodman-Strauss zeigen konnten, ist diese größere Struktur einzigartig: Sie kann nur aus einer einzigen Anordnung der kleineren Cluster-Polygone entstehen. Nun kann man die großen Vielecke wieder miteinander kombinieren, um noch größere Strukturen zu formen: Auch diese ergeben entweder ein Sechs-, Fünf-, Vier- oder Dreieck – und auch diese setzen sich aus einer eindeutigen Anordnung der kleineren Vielecke zusammen. Das kann man unendlich oft wiederholen und erhält dadurch eine hierarchische Struktur, wie im Fall der Robinson-Parkettierung. Damit ist Periodizität ausgeschlossen: Es lassen sich immer größere Vielecke erzeugen, die sich aus einer eindeutigen Anordnung kleinerer Cluster zusammensetzen. Würde man Ausschnitte daraus einfach an eine andere Stelle verschieben, hätte die übergeordnete Struktur ihre Einzigartigkeit verloren. Und wie sich herausstellt, lässt sich dieser Beweis nicht nur mit dem von Smith vorgestellten »Hat« durchführen, sondern auch mit den Variationen der Kachel.

Super-Kacheln | Indem man die Cluster zusammensetzt, ergeben sich immer größere Strukturen, die die gleichen Polygon-Formen haben. Diese hierarchische Struktur stellt sicher, dass das sich ergebende Muster niemals periodisch ist.

Zwei Beweise sind besser als einer

Um diesen Beweis zu führen, waren viele aufwändige Berechnungen nötig: Man muss viele Kombinationen durchspielen, wie sich die Cluster zusammenfügen lassen, und sicherstellen, dass die sich daraus ergebende Struktur stets einzigartig ist. Dafür griffen die drei Wissenschaftler auf die Hilfe von Computern zurück. Sie haben zwei Programme unabhängig voneinander entwickelt und frei veröffentlicht, so dass jeder sie auf eventuelle Fehler prüfen kann.

Doch Myers gab sich damit nicht zufrieden: Er führte einen zweiten Beweis, der völlig ohne Computer auskommt, und konnte zeigen, dass die Hut-Kachelung mit zwei anderen Parkettierungen aus so genannten Polydiamanten (geometrischen Formen, die aus gleichseitigen Dreiecken bestehen) zusammenhängt: Wenn die beiden Pflasterungen aus Polydiamanten aperiodisch sind, hat die Hut-Kachel automatisch dieselben Eigenschaften. Und tatsächlich lassen sich die Polydiamant-Systeme einfacher untersuchen: Wären sie periodisch, gäbe es Verschiebungsvektoren, die einen Bereich der Parkettierung auf einen identischen überführen. Und die Verschiebungsvektoren der beiden Polydiamanten-Pflasterungen müssten sich laut Myers um einen rationalen Faktor (eine Bruchzahl) unterscheiden. Doch Myers fand ein Verhältnis von √2 – eine irrationale Zahl. Irrationale Werte in Pflasterungen deuten meist auf Aperiodizität hin: Würde sich ein Muster wiederholen, dann wäre das Verhältnis bestimmter Größen über die gesamte Fläche gleich und würde damit eine rationale Zahl ergeben. Myers hat also ausgeschlossen, dass die beiden Polydiamanten-Parkettierungen periodisch sind und damit bewiesen: Die Hut-Kachel ist ebenfalls aperiodisch.

Damit haben Myers, Kaplan und Goodman-Strauss nicht nur belegt, dass die von Smith gefundene Kachel wirklich der lange gesuchte Einstein ist. Sie haben zudem eine neue Methode vorgestellt, um die Aperiodizität von Musterungen zu beweisen: indem man eine Parkettierung in zwei andere aufspaltet und mit diesen arbeitet. Dieses Verfahren könnte auch für andere Anwendungen hilfreich sein, erklären die Wissenschaftler in ihrem Paper. Die Fachwelt ist von den Ergebnissen begeistert: Der Mathematiker Colin Adams vom Williams College in Massachusetts sagte beispielsweise dem »New Scientist«, er würde sofort sein Bad mit den hutförmigen Kacheln fliesen.