Topologie: Mehrdimensionale Kugeln sind noch komplizierter als gedacht

Eine Karte von einer Kugel zur nächsten

Um Formen oder topologische Räume zu klassifizieren, unterscheiden Mathematiker zwischen Eigenschaften, die von Bedeutung sind, und solchen, die keine Rolle spielen. Die Homotopietheorie ist eine Perspektive, die solche Unterscheidungen trifft. Unter der Homotopielinse sehen ein Ball und ein Ei gleich aus, weil man sie ineinander verformen kann, ohne sie zu zerreißen. In gleicher Weise sind laut Homotopie ein Ball und ein Schlauch grundsätzlich verschieden, weil man ein Loch in den Ball reißen müsste, um ihn in Schlauchform zu bringen.

Homotopie ist nützlich, um topologische Räume (zu denen etwa Kugeln zählen) zu klassifizieren. Sie ist auch wichtig, um etwas anderes zu verstehen, was Mathematiker interessiert: die Abbildungen zwischen diesen Räumen, so genannte Karten. Eine Möglichkeit, die Eigenschaften zweier topologischer Räume zu untersuchen, besteht darin, nach Funktionen zu suchen, die Punkte des einen Raums auf Punkte des anderen abbilden. Übergeben Sie der Funktion einen Punkt in Raum A, dann erhalten Sie einen Punkt in Raum B als Ausgabe.

Um zu verstehen, wie diese Karten funktionieren und warum sie interessant sind, kann man mit einem einfachen Beispiel beginnen: Angenommen, man wollte einen Kreis auf die zweidimensionale Oberfläche einer Kugel, auch Sphäre genannt, abbilden. Dafür kann man sich vorstellen, man wollte ein dünnes Gummiband auf eine Kugel legen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das zu tun. Aus der Sicht der Homotopietheorie sind sie alle äquivalent (»homotop«), weil sie sich alle zu einem Punkt zusammenziehen lassen.

© YassineMrabet / Torus CC BY-SA 3.0 (Ausschnitt) Torus | Auf einem Torus gibt es zwei geschlossene Schleifen, die sich nicht zusammenziehen lassen.

Wenn man hingegen einen Kreis auf die zweidimensionale Oberfläche eines Torus (die Oberfläche eines Donuts) abbildet, ergibt sich ein anderes Bild. Zwar gibt es auch hier unendlich viele Möglichkeiten, das zu tun, und die meisten sind ebenfalls homotop – aber nicht alle. Man könnte einen Kreis horizontal oder vertikal um den Torus legen, und keiner von beiden lässt sich reibungslos in den anderen verformen. Es gibt also zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, einen Kreis auf den Torus abzubilden, während es bei der Kugel nur eine gibt. Das spiegelt einen grundlegenden Unterschied zwischen den beiden Räumen wider: Der Torus hat ein Loch, die Kugel nicht.