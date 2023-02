Interview: Geschlechterrollen: »Gender lässt sich nicht losgelöst von der Biologie betrachten«

Ich stimme zu, dass Ungleichberechtigung ein großes Problem ist und Frauen mehr darunter zu leiden haben als Männer. Das Traurige ist, dass sich für Frauen zwar viel zum Guten gewendet hat, konservative Gruppen und Parteien die Uhren jedoch wieder zurückdrehen wollen. Nehmen Sie nur die Abtreibungsgesetze in den USA. Trotzdem versteifen sich viele Menschen auf Gender als das Problem. Sie sagen, dass wir genderneutral sein müssen, oder bestehen darauf, Gender sei rein kulturell bedingt. Doch ich denke, das Problem ist die Ungleichbehandlung. Menschen müssen nicht gleich sein, um einander ebenbürtig zu sein.

Diese Denkweise, dass Geschlechterunterschiede ein rein soziales Konstrukt seien – was glauben Sie, woher kommt die?

In Psychologie und Philosophie gibt es die Tendenz, den menschlichen Geist als etwas ganz Besonderes zu betrachten, losgelöst vom Körper und der Evolution. Dieser Dualismus kam ursprünglich von Männern. Sie stellten sich als die großen Denker dar, im Kontrast zu den emotionalen Frauen und zu Tieren, die dumm oder wie Maschinen für sie waren. Und dann kam eine Welle von Feministinnen, die den Dualismus adaptierten. Sie waren ebenfalls sehr auf den Intellekt fokussiert. Sie lehnten die Vorstellung ab, dass unser Körper einen großen Einfluss auf unser Verhalten hat. Und jetzt gibt es Feministinnen, die anerkennen, dass der Körper eine wichtige Rolle spielt und sie damit etwas tun können, was Männern versagt bleibt. Die Bewegung spricht von Empowerment, vom Feiern des weiblichen Körpers, vom Reichtum der Erfahrungen, die er in einer Gesellschaft mit sich bringt.

Gender Der Begriff Gender bezieht sich auf die kulturelle Ausprägung und die sozialen Normen für maskulines und feminines Verhalten und alles, was dazwischenliegt. Es beschreibt auch, ob sich eine Person als männlich, weiblich oder nichtbinär identifiziert. Die Genderidentifikation stimmt nicht automatisch mit dem biologischen Geschlecht überein.

Was erzählt uns das Spielverhalten kleiner Primaten und Kinder über Geschlechterunterschiede? Sie haben dem Thema das erste Kapitel gewidmet.

Die Gesellschaft ist sehr darauf fokussiert. Soll ich meinem Jungen oder Mädchen Puppen oder Lastwagen zum Spielen geben? Als ob Eltern die kindliche Faszination kontrollieren könnten! Sie erliegen der Illusion, dass sie der wichtigste Faktor in der Sozialisation ihrer Kinder seien. Ich glaube, dass sich Kinder zu einem großen Teil selbst sozialisieren. Kleine Mädchen haben ein starkes Interesse an Puppen – das ist natürlich nicht bei allen so, wir sprechen hier von Durchschnittswerten. Manche Jungen spielen auch gern mit Puppen. Aber man sieht ein wiederkehrendes Muster bei allen menschlichen Kulturen sowie bei 200 verschiedenen Primatenspezies: Weibliche Individuen fühlen sich stärker von Nachwuchs angezogen als männliche. Das ist ein typisch weibliches Interesse. Dennoch halte ich nichts von dem Begriff Mutterinstinkt.

Warum?

In der Natur sieht man häufig junge Primatinnen mit Steinen oder Stöcken auf dem Rücken herumlaufen, für die sie Nester bauen. Sie üben die Mutterrolle. Das müssen sie, denn sie haben noch keine Erfahrung damit. Sie wüssten nicht, wie sie mit einem Baby umgehen sollen. Daher passt der Begriff Mutterinstinkt nicht. Wenn eine Gorillafrau im Zoo schwanger ist und nie zuvor ein Baby bekommen oder gesehen hat, dann wird das schiefgehen. Sie weiß nicht, dass sie es stillen muss und wie das geht. Aber wenn sie andere Gorillafrauen oder auch Menschenmütter dabei beobachtet, kann sie es imitieren. Sie ist biologisch darauf geeicht, sich für Nachwuchs zu interessieren und sich mit dem entsprechenden Verhalten zu identifizieren.

Männliche Affen kümmern sich jedoch ebenfalls hin und wieder um Nachwuchs. Ganz zu schweigen von Menschen.

Die männlichen Primaten haben viel mehr Potenzial, als wir denken. Das gilt für Schimpansen wie für Bonobos. Wenn eine Affenmutter stirbt, kommt es vor, dass ein Mann aus der Gruppe ihren Nachwuchs adoptiert. Der Schweizer Verhaltensforscher Christophe Boesch hat zehn solcher Fälle in Westafrika dokumentiert. Selbst Alphamänner hatten verwaiste Babys angenommen – nicht nur für einige Tage, sondern manchmal für Jahre. In den 1990er Jahren gab es Experimente, die wir heute so nicht mehr machen würden: Man nahm Makakenmüttern ihre Kleinen weg und setzte sie in reine Männergruppen. Jahre später verglich man sie mit solchen, die normal aufgewachsen waren, und fand keine Unterschiede. Die männlichen Individuen hatten einen guten Job gemacht. Sie trugen das Potenzial in sich und konnten ihr Verhalten anpassen. Dieses Potenzial sehen wir erst recht beim Menschen.

Wie hat sich das entwickelt?

Als sich die Kernfamilien bildeten, übernahmen die Männer vermutlich erst einmal die Rolle des Beschützers und Ernährers. Später wurden sie mehr und mehr in die Familie integriert. Das ist der evolutionäre Sprung unserer Spezies. Es gibt Studien mit allein erziehenden Vätern aus Israel. Als diese zum Hauptversorger wurden, wies ihr Gehirn zunehmend mütterliche Eigenschaften auf, und ihr Oxytozinspiegel im Blut stieg an – etwas, was durch Neuroplastizität ermöglicht wird. Konservative diffamieren moderne Genderrollen oft als etwas Unnatürliches. Aber das ist offensichtlich Quatsch. Wir Biologen haben schlecht vermittelt, wie flexibel die Natur ist.

Weil häufig nur über Durchschnittswerte gesprochen wird?

Ja, genau. Auch wir Primatologen schauen gern auf die typischen Fälle: typisch männlich, typisch weiblich. Wir reden wenig über Variabilität. Homosexuelles Verhalten ist gängig bei allen möglichen Primaten, Bonobos sind sogar bisexuell. Was wir oft vergessen, ist, dass die Natur viel Raum für individuelle Varianz gibt. Ohne sie wäre Evolution nicht möglich. Die traditionelle Sicht ist, dass uns die Biologie Instinkte mitgibt und wir das tun, was sie uns vorschreiben. Ich halte das für falsch, und es ist schade, dass wir diesen Eindruck vermittelt haben. Zum Glück wird individuelle Variabilität wichtiger in der Biologie. Und auch Persönlichkeit bekommt einen größeren Stellenwert in der Verhaltensforschung.

Sie schreiben, dass sich durch den Zustrom weiblicher Primatologen viel auf dem Gebiet verändert hat.

Als ich in der Primatologie anfing, war das Gebiet noch männerdominiert. In den 1970er und 1980er Jahren kamen mehr Frauen dazu, jetzt stellen sie die Mehrheit. Die männlichen Forscher interessierten sich vornehmlich für Dominanz und Hierarchien, die Frauen mehr für familiäre Beziehungen und »female choice« bei Primaten. Die Perspektiven änderten sich. Das stereotype Bild von weiblicher Passivität verschwand allmählich.

Primaten Die Ordnung der Primaten umfasst die Unterordnungen der Feuchtnasenprimaten (zum Beispiel Lemuren) und der Trockennasenprimaten. Zu Letzteren gehören unter anderem die Altweltaffen, die sich in die Meerkatzenartigen und die Menschenartigen (Hominoidea) unterteilen. Zu den Menschenartigen gehören auf der einen Seite die Gibbons, auf der anderen Seite die Menschenaffen inklusive der Menschen (Homo sapiens), Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und Bonobos.

Erzählen Sie uns davon.

»Die Männchen wollen Sex, die Weibchen akzeptieren ihn.« Diese Sichtweise hatte selbst Charles Darwin, es ist eine viktorianische. Sie begann zu bröckeln, als wir ab den 1970er Jahren Vaterschaftstests bei Vögeln durchführten. Wir hielten Singvögel immer für monogam und dachten, alle Eier im Nest müssen von einem Männchen stammen. Tatsächlich werden sie von verschiedenen Individuen befruchtet. Biologen vermuteten Vergewaltigung dahinter. Mittlerweile wissen wir jedoch: Weibchen suchen aktiv nach anderen Partnern. Bei Primaten haben wir sehr viele Belege dafür, wie abenteuerlustig die weiblichen Individuen sind.

Bei uns Menschen wird das stigmatisiert.

Es gibt spannende Studien an US-Universitäten dazu. Man fragte Studentinnen und Studenten nach der Anzahl ihrer Sexualpartner. Bei den Männern waren es immer deutlich mehr, vielleicht zehn, und bei den Frauen zwei. Wurden sie an einen vermeintlichen Lügendetektor angeschlossen, blieben die Männer bei ihren Angaben, die Frauen nannten plötzlich mehr. Religion und Gesellschaft dulden die weibliche Abenteuerlust nicht, das ist in vielen Teilen der Welt noch so. Zugleich zeigen solche Studien, wie unzuverlässig Befragungen sein können: Ich bin froh, dass ich mich damit nicht befassen muss.

»Es gibt sehr viel weibliche Macht«

Wenn wir über Primatenverhalten sprechen, tauchen häufig solche falschen Rollenzuschreibungen auf, etwa, dass Weibchen weniger hierarchisch seien und daher Gruppen nicht anführen könnten.

Die Leute haben all diese Stereotype in ihren Köpfen, doch wenn man sich Schimpansinnen und Bonobofrauen anschaut, bleibt wenig davon übrig. Ihre Führungsqualitäten sind sehr weit entwickelt, in allen Primatengruppen sieht man weibliche Hierarchien. Auch bei Hyänen, Löwen oder Elefanten – alles Gemeinschaften mit einem Weibchen an der Spitze. Außerdem muss man bei der Dominanzfrage zwischen körperlicher Dominanz und politischer Macht trennen. Und ja, physisch dominieren die Männchen, aber nicht im Sinne von Macht. Das gilt für Bonobos und andere Tiere, es gibt sehr viel weibliche Macht.

Gibt es neben Alphamännchen demnach immer starke Alphaweibchen?

Sie koexistieren. Keine Primatengruppe würde zwischen beiden eine Wahl treffen. Häufig bilden sie ein Team und haben ein gutes Verhältnis zueinander. Der Begriff Alphamann hat leider eine negative Konnotation. Menschen wachsen grundsätzlich mit der simplifizierten Sicht auf, dass Primaten diktatorische, aggressive Männer haben. Das kommt von alten Studien mit Pavianen, also einer Spezies, die evolutionär weit weg von uns steht. Dieses Bild findet sich auch in der Business-Literatur wieder. Ein bisschen bin ich dafür verantwortlich, denn der Begriff stammt unter anderem aus meinem Buch »Chimpanzee Politics«. Doch ich meinte damit nie einen bestimmten Persönlichkeitstyp. Ein Alphamann ist das Individuum an der Spitze. Er kann nett sein oder schrecklich. Ich habe sehr beliebte Anführer kennen gelernt, die Frieden wahrten. Ich kenne allerdings auch üble Diktatoren. Die Gruppe wird sich ihrer meist entledigen.

© Frans de Waal (Ausschnitt) Mama | Die Schimpansin lebte im Burgers’ Zoo in Arnheim und war 40 Jahre lang die Alphafrau in der Kolonie.

Das heißt, Tyrannen sind weniger erfolgreich?

Ich denke, ja. Dazu gibt es jedoch wenig Daten. Meinen Beobachtungen zufolge werden sie häufig verbannt oder getötet.

Führen weibliche Alphatiere anders als männliche?

Die weibliche Hierarchie ist stabiler und weniger physisch, ältere Primatinnen sind im Vorteil. Das ist bei Alphamännern nicht so, sie werden irgendwann vom Thron gestoßen. Mama, die Alpha-Schimpansin aus dem Burgers’ Zoo (ich beschreibe sie in meinem Buch »Mama’s Last Hug«), war 59 Jahre alt, als sie starb – sie konnte kaum noch laufen und war fast blind. Trotzdem war sie zu dem Zeitpunkt seit 40 Jahren die Alphafrau gewesen. Ein männlicher Schimpanse hätte das niemals geschafft.

Herr de Waal, eine Frage zum Schluss: Was können wir von anderen Primaten über Toleranz lernen?

Ich habe nie beobachtet, dass Primaten intolerant gegenüber Individuen sind, die sich anders verhalten. Ausnahmen machen sie nur bei Unruhestiftern. Aber nicht bei Artgenossen wie Donna. Wir können von ihnen viel über Toleranz lernen. Menschen neigen dazu, Eigenschaften mit Etiketten zu versehen, und wollen, dass alle diesen entsprechen. Manchmal verwenden wir die Kategorien jedoch auf intolerante Weise. Das tun Tiere nicht, denn sie sind nicht linguistisch. Was können wir daraus lernen? Selbst wenn es typische Formen gibt: Wir haben nun mal diese Genderdiversität und sollten das akzeptieren.