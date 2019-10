Gesundheit: Ist der Hype um Cannabidiol berechtigt?

Die Befunde zum Schlaf sind dünn und uneindeutig. Einiges deutet darauf hin, dass das Cannabinoid in höheren Dosen sedierend und schlaffördernd sein kann, in niedriger Dosierung jedoch eher anregend wirkt.

Dafür könnte Cannabidiol aber vielleicht Menschen helfen, die mit dem Rauchen aufhören wollen – das legt zumindest eine Doppelblindstudie aus dem Jahr 2013 nahe. Celia Morgan vom University College London ließ dafür 24 Raucher eine Woche lang entweder ein Placebo oder CBD inhalieren – und zwar immer dann, wenn ihnen danach war. Die CBD-Gruppe rauchte in diesem Zeitraum 40 Prozent weniger Zigaretten als vor der Behandlung, bei der Placebogruppe machte sich hingegen kein Unterschied bemerkbar. Auch das Verlangen nach THC könnte CBD dämpfen. Im Jahr 2019 kam Yasmin Hurd, Direktorin des Addiction Institute at Mount Sinai in New York City, zu ähnlichen Ergebnissen – allerdings bei Heroinabhängigen. Sie zeigte, dass CBD das so genannte »Craving« verringert und somit die Süchtigen dabei unterstützt, clean zu werden.

Die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen

Es gibt demnach eine Menge Hinweise darauf, dass CBD tatsächlich über pharmakologisches Potenzial verfügt. Für die allermeisten Indikationen ist die Studienlage jedoch dünn, die Forschung steckt quasi noch in den Kinderschuhen. Die überwiegende Zahl von Untersuchungen wurde bislang nur an wenigen Teilnehmern durchgeführt – ihre Aussagekraft ist also begrenzt. Auch Langzeitstudien zu den Nebenwirkungen fehlen. Grundsätzlich scheint Cannabidiol zwar sicher und nebenwirkungsarm zu sein. In den Schizophrenie- und Epilepsiestudien litten die Teilnehmer (bei Dosen von bis zu 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht) in manchen Fällen jedoch trotzdem an Übelkeit, Durchfall, Müdigkeit, Appetitverlust und vorübergehender Benommenheit. Im Vergleich zu den Nebenwirkungen der gängigen Antiepileptika und Antipsychotika werden diese Nebeneffekte aber als vertretbar bewertet.

Epidiolex steht allerdings im Verdacht, die Leber zu schädigen. Mediziner sind gerade dabei, dem genauer nachzugehen. Außerdem kann es zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen. Schwangere sollten vorsorglich ganz auf CBD verzichten. So haben zumindest Zellexperimente ergeben, dass die Substanz die Funktionsfähigkeit der Plazenta beeinträchtigen kann. Die Fahrtauglichkeit wird, etwa durch die Einnahme von Sativex, nicht negativ beeinflusst. Doch bevor man sich ins Auto setzt, sollte man bedenken, dass CBD in hohen Dosen zu leichter Benommenheit führen kann.

In der Form, in der es momentan im Handel zu kaufen ist, stellt CBD vermutlich nicht mehr als ein teures Lifestyle-Produkt dar

Das Problem der meisten handelsüblichen CBD-Öle gegen Stress oder Schlaflosigkeit dürfte eher ein anderes sein: Sie weisen in aller Regel sehr geringe Mengen CBD auf, die pharmakologisch vermutlich nicht relevant sind. So enthalten drei Tropfen eines zehnprozentigen Hanföls nur etwa 15 Milligramm CBD. Das liegt zum Teil weit unten den in Studien getesteten Mengen. Ob die Produkte – selbst unter der Prämisse, dass Cannabidiol grundsätzlich gegen Schlafprobleme, Schmerzen und Ängste hilft – überhaupt eine Wirkung entfalten, ist deshalb unklar.

Und auch die Rechtslage ist derzeit unsicher. Im März 2019 hat das EU-Parlament entschieden, dass Hersteller für jedes CBD-Erzeugnis entweder eine Zulassung als Arzneimittel oder als neuartiges Lebensmittel beantragen müssen. Im zweiten Fall würde dann die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) seine Sicherheit prüfen. Doch bisher ignorieren Hersteller und Verkäufer diese Regelung. Forscher aus Italien haben vor Kurzem anhand von Stichproben gezeigt, dass bei zwei Dritteln der in Europa gekauften Produkte der angegebene CBD-Gehalt nicht dem tatsächlichen entsprach und die THC-Menge zum Teil höher war als erlaubt (in Deutschland dürfen es nicht mehr als 0,2 Prozent sein). Außerdem können Produkte mit Pestiziden verunreinigt sein.

Wer CBD einmal ausprobieren möchte, sollte sich also darüber im Klaren sein, dass es in den meisten Fällen weder zu Wirkungen und Nebenwirkung noch zur richtigen Dosierung eindeutige wissenschaftliche Befunde gibt. Die Sicherheit der im Internet erhältlichen Produkte ist darüber hinaus nicht gewährleistet. In der Form, in der es momentan im Handel zu kaufen ist, stellt CBD vermutlich nicht mehr als ein teures Lifestyle-Produkt dar. Ganz bestimmt ist es kein Wundermittel und ersetzt weder den Gang zum Arzt noch eine medikamentöse Therapie bei schweren Erkrankungen.