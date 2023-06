Versuchsreaktor ITER: Noch nicht gebaut, schon nicht mehr gebraucht?

EuroFusion-Chef Tony Donné geht davon aus, dass die Reparaturen viele Jahre in Anspruch nehmen werden und das erste große Plasma-Experiment statt 2025 womöglich erst 2030 stattfinden kann. Deshalb will EuroFusion nun den Marschierplan der Wissenschaft ändern und die EU-Kommission davon überzeugen, die ganze »Roadmap« für die Kernfusion umzuschreiben.

Wichtigster Schritt dafür ist eine verhältnismäßig kleine Testanlage, mit der die entscheidende Wissenslücke geschlossen werden kann: »Wir wollen für den Tritium-Kreislauf eine eigene Testanlage bauen und damit direkt zu Demo gelangen«, sagte Donné. Das soll nicht mehr in internationaler, sondern in rein europäischer Regie geschehen und im Bündnis mit Industrieunternehmen und diversen Start-ups, um in deren Tempo zu arbeiten. Denn als wesentlicher Grund für die Schwierigkeiten rund um ITER gilt, dass hier 33 Regierungen über Sprach- und Bürokratiegrenzen hinweg kooperieren müssen. »Was wir nicht tun sollten, ist eine Wiederholung von ITER mit zu vielen beteiligten Parteien, zu vielen Schnittstellen und zu vielen Sachleistungen«, sagte Donné und fügte hinzu: »Wir haben bereits viel aus ITER gelernt – auch, wie man es nicht machen sollte.«

Und es gibt noch eine weitere Neuerung: Der Chef von EuroFusion hält es für attraktiv, für kommerzielle Kraftwerke auf ein ganz anderes Bauprinzip zu setzen als den so genannten Tokamak, wie er beim ITER verwirklicht wird. Der Tokamak ist ein torusförmiger Typ eines Fusionsreaktors. Das Magnetfeld, mit dem das ultraheiße Plasma eingeschlossen wird, hat die Form eines Donuts. Mit Tokamaks kennt sich die Szene der Fusionsforscher zwar gut aus, aber sie haben einen großen Nachteil: Sie neigen zu Instabilitäten im Magnetfeld, was den Dauerbetrieb bei der Stromerzeugung stören könnte.

Mit dem Ziel, ein wirklich stabiles Magnetfeld zu erzeugen, hat vor allem die deutsche Wissenschaft das alternative Bauprinzip vom Typ Stellarator vorangetrieben. Die Reaktorkammer hat einen gedrehten Aufbau, der eher an eine Achterbahn auf dem Volksfest erinnert. Die Anlagen sind komplizierter, aber »der Stellarator hat das Potenzial, konstant zu laufen, während beim Tokamak immer Unterbrechungen und Instabilitäten möglich sind«, sagte Donné. Deshalb könnte das europäische Demonstrationskraftwerk ein Stellarator werden. Für die deutsche Rolle in der Zukunft der Kernfusion wäre das gut: In der Nähe von Greifswald betreibt das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mit dem Wendelstein 7-X die weltgrößte Versuchsanlage dieser Art.

Für den Stellarator tritt auch ein neues Start-up-Unternehmen namens Proxima Fusion ein, das Wissenschaftler des Instituts Anfang 2023 gegründet haben. Ihr Ziel ist es, eine erste kleine Versuchsanlage in München zu bauen und dann bereits in den 2030er Jahren einen Reaktor namens Proxima Alpha, der Strom erzeugt. Die Gruppe argumentiert mit der höheren Zuverlässigkeit und kompakteren Größe von Stellaratoren: »Es ist wie bei einem Mikrowellenofen, man schaltet sie ein und es funktioniert«, sagte Firmengründer Francesco Sciortino in Berlin.

Die Forderung der Kernfusionsforscher, das Demonstrationskraftwerk nicht erst nach dem erfolgten ITER-Test in Angriff zu nehmen, sondern parallel dazu, stößt allerdings nicht überall auf Gegenliebe. Fusion4Energy, die Organisation, die im Auftrag der EU-Kommission für die technische Realisierung des ITER zuständig ist, hält die Anlage in Cadarache weiter für die Basis jeder weiteren Entwicklung. Auch ITER-Direktor Pietro Barabaschi sieht das so: Angesichts der möglichen Verzögerungen verstehe man, dass EuroFusion seine Planung anpassen wolle, teilte er auf Anfrage von »Spektrum.de« mit. Er betont aber: »Wir sollten immer vor Augen haben, dass es ohne ITER kein Demo geben wird.« Man müsse deshalb Energie und Fertigkeiten darauf konzentrieren, den ITER so schnell wie möglich fertig zu stellen und in Betrieb zu nehmen.