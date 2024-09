Quantenphysik: Experimente liefern Hinweise auf negative Zeit

»Letztlich warf das Experiment mehr Fragen als Antworten auf« Josiah Sinclair, Physiker

Doch es kam noch verrückter. Als das Forschungsteam die Ergebnisse genauer unter die Lupe nahm, stieß es auf eine weitere Überraschung: Wenn ein Photon absorbiert wurde, dann schien das Atom dieses fast augenblicklich wieder zu emittieren – und zwar lange bevor das Atom wieder in den Grundzustand überging. »Das war noch unerwarteter«, schrieb Sinclair. »Letztlich warf (das Experiment) mehr Fragen als Antworten auf.«

Deswegen wollten die Fachleute in einem weiteren Experiment genau bestimmen, wie lange die Photonen absorbiert werden. Wie sie zuvor mathematisch bewiesen hatten, entspricht diese Dauer immer der Zeit, um die ein Lichtstrahl bei seiner Reise durch die Atomwolke verzögert wird. Allerdings kann diese Verzögerung auch negativ sein. Dann bewegen sich die Photonen schneller durch das Medium, wenn sie die Atome anregen, als wenn die Atome im Grundzustand verharren. (Da die Lichtgeschwindigkeit in Medien geringer ist als im Vakuum, widerspricht das nicht der speziellen Relativitätstheorie.) In solchen Fällen bedeutet das jedoch, dass die Zeitspanne, in der die Photonen von Atomen absorbiert wurden, negativ ist! Diese unglaublich wirkende Vorhersage konnte das Team nun in Experimenten bestätigen.

»Unsere Beobachtungen zeigen, dass die (negative) Laufzeit eine physikalisch sinnvolle Größe ist«, schreiben die Fachleute in ihrer neuesten Veröffentlichung. Auch wenn das Phänomen äußerst erstaunlich ist, hat es keine Auswirkungen auf das Verständnis der Zeit an sich – aber es verdeutlicht wieder einmal, dass die Quantenwelt noch immer Überraschungen bereithält. Diese war sicher nicht die letzte.