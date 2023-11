Kategorientheorie: Abstrakter Unsinn oder mathematische Wunderwaffe?

Wie beschreibt man Löcher durch Algebra?

Als sich die deutsche Mathematikerin Emmy Noether Anfang des 20. Jahrhunderts mit diesen Problemen beschäftigte, fiel ihr auf, dass topologische Räume nicht nur mit ganzen Zahlen, sondern auch mit so genannten Gruppen zusammenhängen. Die einfachsten Versionen dieser Objekte bestehen aus Symmetrietransformationen wie Drehungen oder Spiegelungen. Beispielsweise lässt sich ein gleichseitiges Dreieck entlang von drei Achsen spiegeln und um 0, 120 oder 240 Grad drehen, ohne dass es sein Aussehen verändert. Diese sechs Transformationen entsprechen daher der Symmetriegruppe des Dreiecks. Im Allgemeinen ähnelt die Definition einer Gruppe der einer Kategorie: Sie ist eine Sammlung von Dingen, die man aufeinander abbilden kann, und besitzt ebenfalls ein neutrales Element. Eine Gruppe jedoch muss eine weitere Anforderung erfüllen: Zu jedem Element gibt es ein »Inverses«, so dass beide miteinander verknüpft das neutrale Element ergeben.

Wie Noether herausfand, gibt es eine bestimmte Art von Gruppen, so genannte Homologiegruppen, aus denen sich topologische Invarianten wie die Lochzahl berechnen lassen. Verformt man ein geometrisches Objekt, ohne dabei die dazugehörigen Invarianten zu verändern, gibt es ganz ähnliche Transformationen, die Homologiegruppen ineinander umwandeln, wobei auch ihre topologischen Invarianten gleich bleiben. Scheitert man also an der Aufgabe, die Invariante eines topologischen Raums zu berechnen, kann man sich stattdessen den dazugehörigen Homologiegruppen zuwenden.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Homologien | Bisher kennt man noch keine allgemein gültige Methode, mit der sich die Homologiegruppen beliebiger topologischer Räume berechnen lassen. Doch für einige Spezialfälle gibt es Möglichkeiten, diese Gruppen zu bestimmen.

Damit begründete die deutsche Mathematikerin eine neue Ära der algebraischen Topologie. Plötzlich standen nicht mehr nur die topologischen Räume im Rampenlicht, sondern auch die Beziehungen zwischen ihnen. Denn die Transformationen, die einen Raum verformen, ohne Löcher in ihn zu reißen, hängen mit den Abbildungen zwischen den dazugehörigen Homologiegruppen zusammen. Damit zeichnete sich damals schon das Hauptmerkmal der Kategorientheorie ab, dessen Fokus auf den Zusammenhängen zwischen Objekten liegt.

Diesen Homologiegruppen hatte sich Eilenberg gewidmet, bevor er an die University of Michigan gereist war. Und genau so ein Objekt hatte er in Mac Lanes Vortrag erkannt – und war äußerst überrascht.

Gruppen in der Zahlentheorie

Denn Mac Lane untersuchte eigentlich völlig andere Gruppen, die in der Zahlentheorie auftauchen. Verknüpft man Zahlen miteinander, lässt sich dabei häufig eine Gruppenstruktur erkennen. So bilden etwa die ganzen Zahlen zusammen mit der Addition eine Gruppe: Zwei ganze Zahlen a und b ergeben verknüpft wieder eine ganze Zahl a + b = c, 0 ist das neutrale Element und jede ganze Zahl a hat ein Inverses −a. Gerade in den abstrakten Bereichen der Zahlentheorie ist es häufig nützlich, statt der Zahlen selbst die dazugehörigen Gruppen zu studieren.

Mac Lane interessierte sich damals für extrem komplizierte Zahlensysteme. Um seine Berechnungen zu vereinfachen, verfrachtete er das Problem daher in den Bereich der Algebra. Dazu konstruierte er eine spezielle Art von Gruppe, eine so genannte Erweiterung von Gruppen. Einfach ausgedrückt besteht ein solches Objekt aus einer Gruppe G, die um eine andere Gruppe H »vergrößert« wird, so dass daraus wieder eine Gruppe entsteht.

»Wir blieben die ganze Nacht auf, um herauszufinden, warum das so war« Saunders Mac Lane, Mathematiker

Eilenberg erkannte die Gruppenerweiterung von Mac Lane sofort wieder. Er hatte sie bereits in der Arbeit seines Kollegen Norman Steenrod gesehen, in der dieser einen komplizierten topologischen Raum untersucht hatte. Der Raum ergibt sich, wenn man einen Torus (die Oberfläche eines Donuts) nimmt und in dessen Inneren einen weiteren Torus p-mal hineinwickelt, in diesen wieder einen Torus p-mal hineinwickelt und das Ganze unendlich oft wiederholt. Die Schnittmenge all dieser Tori ergibt den topologischen Raum, dessen dazugehörige Homologiegruppe der Gruppe von Mac Lane entsprach.

»Wir blieben die ganze Nacht auf, um herauszufinden, warum das so war«, erinnerte sich Mac Lane. Das war der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit und einer lebenslangen Freundschaft zwischen den beiden Forschern.

Die Verbindung vereinfacht die Berechnungen

Was die beiden so faszinierte, war, dass die Berechnungen von Mac Lane wesentlich einfacher ausfielen als jene im Zusammenhang mit topologischen Räumen. Häufig ist es nämlich extrem schwierig, Homologiegruppen zu berechnen. Doch wie die Mathematiker nach einigen Monaten herausfanden, bilden die Erweiterungen von Gruppen eine Art Brücke zwischen verschiedenen algebraischen Methoden, die topologische Eigenschaften eines Raums offenlegen. Das war ein echter Durchbruch. Wenn ein algebraischer Ansatz nicht funktionierte, konnten die Erweiterungen von Gruppen einen anderen Weg aufzeigen, um einen topologischen Raum zu untersuchen.

»Da war mehr, als wir erwartet hatten. Wir waren gezwungen, Kategorien zu erfinden, um das zu beschreiben« Saunders Mac Lane, Mathematiker

In den kommenden Jahren fanden die zwei Forscher weitere Übereinstimmungen zwischen der Algebra und der Topologie. »Da war mehr, als wir erwartet hatten«, sagte Mac Lane. »Wir waren gezwungen, Kategorien zu erfinden, um das zu beschreiben.« Sie definierten Kategorien damals allerdings nicht als die abstrakten Objekte, die man heute kennt, sondern betrachteten bloß den Spezialfall einer Kategorie, die aus Gruppen besteht. Kategorien dienten ihnen als Werkzeug.

Wissenschaftler schenkten den neu eingeführten Kategorien damals kaum Beachtung. Erst Alexander Grothendieck erkannte, wie nützlich das abstrakte Konzept wirklich sein kann. Der Mathematiker zählt zu den einflussreichsten und bedeutendsten Meistern seines Fachs – zumindest bis er sich 1991 in ein kleines französisches Bergdorf zurückzog und jeglichen Kontakt zur Außenwelt abbrach.

Ein Außenseiter krempelt das Fach um

Bis kurz nach seiner Promotion hatte sich Grothendieck der Analysis gewidmet, bei der es hauptsächlich darum geht, geometrische Objekte mit differenzierbaren Funktionen zu vermessen. Sein Forschungsinteresse wandelte sich allerdings schlagartig, als er Mitte der 1950er Jahre in die USA auswanderte. Zuvor hatte er keine Anstellung in Frankreich gefunden, weil er sich weigerte, die französische Staatsbürgerschaft anzunehmen, um dem Militärdienst zu entgehen – und war daher mehrere Jahre staatenlos.

Während eines Forschungsaufenthalts in Kansas begann er, sich mit algebraischer Topologie auseinanderzusetzen. Damals war das Gebiet noch ziemlich chaotisch. Tatsächlich sucht man noch heute nach einem allgemeinen Rezept, das für jede Art von topologischem Raum die dazugehörige Homologiegruppe ausspuckt. Bisher gibt es zwar mehrere Methoden, so genannte Homologien, die sich aber je nach Art des Raums voneinander unterscheiden. Grothendieck gelang es mit Hilfe der Kategorientheorie, ein gemeinsames Fundament für viele dieser Konzepte zu schaffen. Auf diese Weise entdeckte er weitere Homologien, mit denen sich die Homologiegruppen eines topologischen Raums berechnen lassen.

Damals interessierte sich Grothendieck vor allem für so genannte Garben, die auf komplizierten topologischen Räumen auftauchen. Formal sind topologische Räume als Vereinigung von Mengen definiert – man »klebt« einzelne Bereiche zusammen. Wenn man ein algebraisches Objekt wie eine Funktion auf einem solchen Raum betrachtet, muss man verstehen, wie es sich an den Klebestellen verhält. Dabei hilft die Theorie der Garben.

Die Garbentheorie arbeitet meist lokal: Man arbeitet sich von Punkt zu Punkt in einem Raum fort, ohne die globale Struktur zu beachten. Beispielsweise macht es keinen Unterschied, ob man die Funktionen auf einer zylinderförmigen Fläche zusammenklebt oder auf einem Möbiusband. Bei der Topologie sind jedoch hauptsächlich die globalen Eigenschaften eines Raums ausschlaggebend – Möbiusband und Zylinder sind zwei grundsätzlich verschiedene Objekte. Daher suchten viele Mathematiker Mitte der 1950er Jahre nach einer homologischen Theorie der Garben, die erklären würde, wie die globalen Merkmale eines Raums mit den darauf definierten algebraischen Objekten zusammenhängen.

Grothendieck behandelte Kategorien erstmals nicht nur als Werkzeug, sondern als eigenständige Theorie

Auch Eilenberg wusste, dass es eine homologische Theorie der Garben geben musste. Doch weder ihm noch seinen Kollegen gelang es, eine solche zu konstruieren. Erst Grothendieck fand eine Lösung, indem er einen Umweg ging und sich zunächst Kategorien zuwendete. Im Gegensatz zu seinen Kollegen Mac Lane und Eilenberg, die Kategorien nutzten, um ein bestimmtes Problem anzugehen, strebte Grothendieck nach Höherem. Er suchte nach einem übergreifenden Rahmen, der Homologien erweitert. Dabei behandelte er Kategorien erstmals nicht nur als Werkzeug, sondern als eigenständige Theorie, die verschiedene Bereiche miteinander verschmilzt. So konnte er Verbindungen zwischen Verbindungen erkennen: Plötzlich verstand er, wie einige Homologien zusammenhängen – er hatte Abbildungen gefunden, die Homologien auf andere Homologien abbilden. Dadurch war er in der Lage, völlig neue Homologien zu entwickeln, darunter eine für Garben.

Die Verschmelzung von Algebra und Geometrie

Nach diesen bahnbrechenden Entdeckungen wandte sich Grothendieck einem neuen Bereich zu, der algebraischen Geometrie. Und auch hier vermochte er das Gebiet mit Hilfe von Kategorien zu revolutionieren. Die algebraische Geometrie behandelt geometrische Formen, die sich aus Gleichungen von Polynomen (etwa 3x4y2 + 2x + 6y2 + 5 = 0) ergeben.

Grothendieck beförderte die algebraische Geometrie auf eine abstraktere Stufe, indem er nicht bloß Polynome als Forschungsgegenstände zuließ, sondern allgemeinere algebraische Strukturen, so genannte Ringe. Diese ähneln Gruppen, nur dass sie zwei Verknüpfungen zwischen ihren Elementen enthalten. Ein Beispiel für Ringe sind die rationalen Zahlen, die man addieren und multiplizieren kann. Da sich auch Polynome addieren und miteinander multiplizieren lassen, bilden sie ebenfalls einen Ring.

Frei nach dem Prinzip der Kategorientheorie ließ Grothendieck spezielle Objekte (Polynome) los und ersetzte sie durch allgemeinere Strukturen (Ringe). So offenbarte der Mathematiker unerwartete Zusammenhänge zwischen der algebraischen Geometrie und anderen mathematischen Disziplinen wie der Zahlentheorie. Man kann sich kaum vorstellen, wie diese Bereiche ohne Grothendiecks Zutun aussehen würden.

Die Kategorientheorie als neues Fundament der Mathematik

Nach diesen und vielen anderen beeindruckenden Ergebnissen wurde die Kategorientheorie immer beliebter. Der US-amerikanische Forscher William Lawvere ging in seiner Doktorarbeit 1963 sogar noch einen Schritt weiter: Er äußerte die Idee, die gesamte Mathematik auf der Kategorientheorie zu begründen und damit die Mengenlehre als Grundlage abzulösen. Ihm und vielen seiner Kollegen gefiel der Gedanke eines übergreifenden Rahmens, bei dem nicht die genaue Art der Objekte entscheidend ist, sondern ihre Verbindungen zueinander. »Viele Mathematiker haben eine kategorische Denkweise, selbst wenn sie nicht alle Konzepte oder Theoreme nutzen«, meint Tai-Danae Bradley.

Anstatt also die Mathematik aus den Axiomen der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre aufzubauen, die die moderne Grundlage des Fachs bilden, schlug Lawvere vor, Mengen durch Kategorien zu definieren und daraus alles herzuleiten. Allerdings interessierten sich nur wenige Mathematiker für diesen Ansatz. »Wissenschaftler widmen ihre Zeit interessanteren Dingen«, erklärt Steve Awodey von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh.

Aus einigen Konzepten der Kategorientheorie ging die Homotopietypentheorie (HoTT) hervor, die der 2017 verstorbene russische Mathematiker Vladimir Voevodsky zusammen mit Awodey und anderen mitbegründet hat. »Dafür muss man zwar auch die Grundlage der Mathematik zumindest umschreiben, jedoch nicht aus philosophischen Gründen, sondern aus praktischen«, sagt Awodey. Ziel dieser Theorie ist es, Computern mathematische Formalismen wie Beweise zugänglich zu machen, um sie einfacher und schneller zu überprüfen.

Nützliches Tool oder abstrakter Unsinn?

Inzwischen zweifelt niemand mehr daran, dass die Kategorientheorie nützlich ist. Ohne sie gäbe es keine algebraische Geometrie oder algebraische Topologie – zumindest nicht in der Form, wie wir sie kennen. Dennoch sehen einige Forscher den Bereich nicht als eigenständige Theorie an. »Es ist nicht so, als schwebe die Kategorientheorie frei im Raum, vielmehr ist sie immer an andere Disziplinen gebunden. Deswegen ist sie für mich eher ein Begriffssystem«, meint Christoph Schweigert von der Universität Hamburg. Denn die besondere Kraft der Kategorientheorie bestehe darin, nützliche Verbindungen aufzudecken, die sich dann mit den Werkzeugen anderer mathematischer Disziplinen wie der Algebra oder Topologie auf konkrete Situationen anwenden lassen.

Andere Forscherinnen und Forscher teilen diese Ansicht allerdings nicht. »Es existieren auch eigenständige Zweige der Kategorientheorie. Es gibt viele Mathematiker, die Kategorientheoretiker sind, es gibt Tagungen zu diesem Thema, Zeitschriften, unzählige Veröffentlichungen und so weiter«, entgegnet Awodey.

Offenbar führt die Kategorientheorie noch heute zu Unstimmigkeiten. Gerade wenn es darum geht, was genau Äquivalenz bedeutet, liefert die abstrakte Theorie beispielsweise ganz andere Antworten als die Mengenlehre. Aus mengentheoretischer Sicht ist es einfach zu beurteilen, ob zwei Dinge identisch sind, da Objekte klar definiert sind. In der Kategorientheorie ist das anders. So etwas wie »die« natürlichen Zahlen gibt es nicht, sondern bloß »das Konzept der« natürlichen Zahlen. Daher sind aus kategorischer Sicht zwei Dinge gleich, wenn sie »isomorph« sind, das heißt, wenn es eine Abbildung und entsprechende Umkehrung gibt, die beide Objekte verbindet. Dieser Aspekt führte im 2018 zu einem Streit zwischen drei berühmten Mathematikern um einen vermeintlichen Beweis der ABC-Vermutung.

Anwendungen in verschiedenen Bereichen

Unterdessen betreiben einige Fachleute große Anstrengungen, die Kategorientheorie auch auf Probleme anderer Fachbereiche anzuwenden. Sie könnte Forschern dabei helfen, komplexe Systeme wie Schaltkreise oder chemische Reaktionen besser zu verstehen. John Carlos Baez von der University of California in Riverside organisierte in den vergangenen drei Jahren mehrere Konferenzen zu angewandter Kategorientheorie, um zu zeigen, dass die abstrakte Theorie auch in der Physik, Informatik, Linguistik, Biologie und vielen anderen Bereichen nützlich sein kann.

Festkörperphysiker bedienen sich der Kategorientheorie unter anderem, um exotische Zustände – so genannte topologische Phasen – von Materie zu beschreiben. In der Informatik werden die abstrakten Konzepte dagegen genutzt, um neue Programmiersprachen zu entwickeln, die weniger fehleranfällig sein sollen, ein Beispiel dafür ist »Haskell«. Einige Biologen und Biologinnen beschreiben hingegen, wie Enzyme in metabolischen Systemen ausgewechselt und repariert werden, indem sie auf Prinzipien der Kategorientheorie zurückgreifen. Ein weiteres Anwendungsbeispiel sind komplizierte chemische Reaktionen zwischen verschiedenen Molekülen. Und sogar für die Linguistik, die grammatikalische Gemeinsamkeiten verschiedener Sprachen behandelt, erweist sich das mathematische Gebiet als nützlich.

»Kategorientheorie kann man entweder lernen oder neu erfinden« Thorsten Altenkirch, Informatiker

Zudem kann die Kategorientheorie Fachleute unterschiedlicher Disziplinen zusammenführen. In der Vergangenheit hat sie Personen aus der Algebra und der Topologie nähergebracht, nun könnte sie das auch über die Fachbereiche hinaus tun, wie es der Mathematiker Schweigert auf einer Konferenz erlebte: »Es ist erstaunlich, plötzlich konnte ich mich mit einem Informatiker am Frühstückstisch darüber unterhalten, woran er gerade forscht – und wir benutzten eine gemeinsame Sprache!«

Dafür müssen Fachleute allerdings erst einmal bereit sein, einen ihnen gegebenenfalls unbekannten und abstrakten Formalismus zu lernen. Doch das kann sich lohnen; in einigen Bereichen der Informatik ist die abstrakte Theorie mittlerweile unerlässlich. »Kategorientheorie kann man entweder lernen oder neu erfinden«, erklärt Altenkirch. Auftauchen wird sie so oder so.