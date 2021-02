Katholizismus: Der Papst, der die Unfehlbarkeit erfand

Des Nachts still und heimlich sollte die Umbettung über die Bühne gehen. Drei Jahre lang, seit 1878, hatte der Leichnam von Papst Pius IX. in einer Gruft im Petersdom gelegen. Allerdings eher provisorisch. Erst jetzt wagte es sein Nachfolger Leo XIII., den Toten in eine der Pilgerkirchen Roms zu überführen. Doch kaum hatte der Leichenwagen den Petersplatz überquert, strömten zahlreiche Menschen herbei – und schrien: »Viva l'Italia. Morte al Papa! Morte ai preti! Al fiume il Papa porco! Al Tevere la carogna« – »Es lebe Italien. Tod dem Papst! Tod den Priestern! In den Fluss mit dem Schweinepapst! In den Tiber mit dem Aas!« Einige bewarfen die Pferdedroschke mit Steinen. Andere versuchten, den Sarg zu erreichen, um ihn in den Fluss zu befördern.

Zu Lebzeiten und über den Tod hinaus war Papst Pius IX. eine Hassfigur für die nationalbewussten Italiener. Mit seiner Politik hatte er die Einigung Italiens blockiert. Die Gründung des Königreichs im Jahr 1861 konnte das Kirchenoberhaupt zwar nicht verhindern, aber die Urheber und Anhänger des Nationalstaates exkommunizieren und sie so als Feinde der Kirche brandmarken. Dennoch: Sehr viele Katholiken, auch in Italien, verehrten ihn innig. Für sie war er ein »Identitätspunkt, der ihnen in den Irrungen und Wirrungen der neuen Zeit Orientierung und Sicherheit verlieh«, schreibt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf von der Universität Münster. Fühlten sich doch die katholische Kirche und zahlreiche ihrer Gläubigen bedroht von den Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution – Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte galten ihnen als Teufelszeug. In seiner Biografie über Pius IX. schildert Wolf, wie der Mann, der am 13. Mai 1792 im Adriastädtchen Senigallia als Giovanni Maria Mastai Ferretti zur Welt kam, zum römisch-katholischen Kirchenoberhaupt aufstieg und sein Amt in eine Art päpstliche Monarchie umformte. Pius IX. schuf einen Katholizismus, an dessen Spitze ein unfehlbarer Gottesmann steht.

»Heute macht jemand sich selbst zum Gott«

Durch das Unfehlbarkeitsdogma erlangte dieser Papst Berühmtheit. Er hatte es auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 gegen große Widerstände durchgesetzt. Die Erklärung zum Dogma beginnt mit den Worten »Pastor aeternus et episcopus animarum nostrarum«, zu Deutsch: »Der ewige Hirte und Bischof unserer Seelen«. Pius schlug mit diesem Satz ein neues Kapitel der Kirchengeschichte auf: Mit seinen Entscheidungen würde der Papst demnach nie irren. Als Privatperson ist er natürlich nicht unfehlbar. Aber im Sinne der katholischen Kirche, wenn er über grundlegende Glaubens- oder Sittenlehren »ex cathedra« spricht, also kraft seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen.

Die Mehrheit der 535 Bischöfe und Kardinäle, die Konzilsväter, wie sie auch genannt wurden, stimmte bei der entscheidenden Wahl dem Dogma zu. Doch eine Minderheit stellte sich entschieden dagegen. Schon im Vorfeld des Konzils hatten liberale Katholiken gefürchtet, dass eine solche Wende das Ansehen der Kirche verschlechtern würde – bei der gebildeten Oberschicht, in den übrigen europäischen Staaten und bei Christen anderer Konfessionen. Der Münchner Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger (1799–1890) beklagte damals anonym in einem Artikel in der »Augsburger Allgemeinen Zeitung«, dass von nun an jede theologische Arbeit überflüssig werde, würde doch »ein einziger Ausspruch des untrüglichen Papstes die gewissenhafte theologische Arbeit eines halben Menschenalters wie durch einen Hauch zu zertrümmern« vermögen. Und der kroatische Bischof Josip Stroßmayer (1815–1905) schrieb in einem Brief: »Die römischen Kaiser wurden durch einen servilen Senat zum Gott erhoben; heute macht jemand sich selbst zum Gott, und wir sollen es unterschreiben.«