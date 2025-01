Erdnahe Asteroiden: Neuer Kandidat für Kollision mit der Erde im Jahr 2032

Der Asteroid 2024 YR4 umrundet laut den aktuellen Daten des Minor Planet Center die Sonne einmal in 4,05 Jahren auf einer stark elliptischen Bahn, die in Sonnennähe die Erdbahn schneidet und in Sonnenferne weit in den Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter hineinreicht. Die Bahn mit einer Exzentrizität von e = 0,66 weist eine Neigung von 3,45 Grad gegenüber der Erdbahn auf. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum der Wissenschaft Digitalpaket: Meteoriten

Die Daten des Minor Planet Center werden laufend anhand neuer Messdaten aktualisiert. Es lohnt sich daher, dort öfter nachzuschauen. Auf der NASA-Seite Sentry: Earth Impact Monitoring lässt sich die aktuelle Einstufung verfolgen, ähnliche Informationen bietet die Europäische Weltraumagentur ESA in ihrem Near-Earth Objects Coordination Centre.

© Courtesy NASA/JPL-Caltech; erzeugt mit JPL Small-Body Database Lookup ; Bearbeitung: SuW-Grafik (Ausschnitt) Bahn des Asteroiden 2024 YR4 im Sonnensystem | Der etwa 50 Meter große Asteroid 2024 YR4 umrundet die Sonne auf einer stark elliptischen Bahn (weiß und grau), welche in Sonnennähe die Erdbahn (türkis) schneidet. In Sonnenferne reicht sie weit in den Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars (rot) und Jupiter (hier nicht dargestellt) hinein. Für einen Umlauf benötigt der Himmelskörper 4,05 Jahre. Nach derzeitigem Stand der Bestimmung seiner Bahn, kommt 2024 YR4 am 22. Dezember 2032 der Erde extrem nah.

Würde der Asteroid 2024 YR4 tatsächlich auf der Erde einschlagen, kommt es darauf an, aus welchem Material das Objekt besteht. Sollte es sich um eine lockere, fliegende Geröllhalde handeln, so käme es zu einer Explosion in größerer Höhe über dem Erdboden, einem so genannten Airblast. Hier würden eine starke Druckwelle und extreme Hitze den Erdboden erreichen, ähnlich wie im Jahr 1908 über der Steinigen Tunguska in Sibirien. Dort wurden seinerzeit mehr als 2000 Quadratkilometer Wald in Brand gesetzt und umgeworfen. Ist der Asteroid ein solider Gesteins- oder sogar Metallbrocken, so könnte er einen Krater mit bis zu einem Kilometer Durchmesser schlagen. Das geschah beim berühmten Barringer-Krater in Arizona, USA, vor etwa 50 000 Jahren. Im Umfeld von etwa 50 Kilometern würde dabei der größte Teil der Landschaft in Mitleidenschaft gezogen werden. Die dabei stattfindenden Ereignisse ähneln der Explosion einer extrem starken Wasserstoffbombe im Detail nur ohne die radioaktive Strahlung. Allerdings ist dieses Horrorszenario äußerst unwahrscheinlich.